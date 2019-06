Daniel Salaverry tras aprobación de informe que recomienda suspenderlo: "Es ilegal" | VIDEO

Luego que Comisión de Ética del Congreso de la República aprobara el informe que recomienda al pleno suspender por 120 días al presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, este se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

Daniel Salaverry calificó la aprobación del informe de ilegal. "Como intentaron censurarme y no lo consiguieron, hoy, los mismos votos que brindaron a Hinostroza, que blindaron a Chavarry y que blindaron a los exmiembros del CNM, han aprobado una sanción en la Comisión de Ética ilegal e injusta contra mí".

El aún presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, reveló el objetivo que según él tiene esta comisión.

"Porque he mostrado con un peritaje que jamás he firmado esos informes. Hoy han dado su primer paso para consumar su venganza. Su objetivo es claro, quieren recuperar la presidencia del Congreso para seguir blindando a los cuellos blancos y favoreciendo a la corrupción. Los peruanos estamos hartos de estas viejas prácticas y no lo vamos a permitir".