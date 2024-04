El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, no se presentó al debate de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que estaba programado para para este jueves 25 de abril en sesión de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

“En esta oportunidad no será posible mi participación a la citada sesión, debido a razones de fuerza mayor, motivo por el cual solicito se me dispense de asistir. No obstante, atendiendo a la importancia del tema a tratar, he designado al viceministro de Economía, Daniel Barco Rondán, para que concurra en mi representación”, se lee en la carta del titular del MEF que llegó a la comisión 10 minutos antes de la sesión.

El presidente de la dicha comisión, César Revilla (FP), lamentó que el ministro José Arista no haya asistido, por segunda vez, a ese grupo de trabajo a fin de que dé su opinión sobre la propuesta de ley de modernización del Sistema Previsional Peruano (SPP). “ El ministro de Economía, José Arista, volvió a boicotear la reforma del Sistema de Pensiones . El día de hoy no puede darse el tiempo para tratar el tema de reforma. Lamentamos esta decisión”, dijo.

Indicó que la inasistencia del ministro es una muestra de desinterés por parte del Gobierno para tratar un tema tan importante como es la reforma de Sistema Previsional Peruano. “Es una falta de respeto para el Congreso y para los millones de peruanos que aún no cuentan con una pensión”, indicó.

El parlamentario Arturo Alegría García (FP), solicitó al Ejecutivo ser sinceros y digan públicamente que no quieren una reforma. “Ahora sabemos quiénes están al lado de las AFP”, subrayó. En tanto, la congresista Silvia Monteza Facho (No Agrupada) planteó la interpelación del ministro José Arista ante una nueva inasistencia a la comisión.

César Revilla informó que se volverá a citar al ministro de Economía y Finanzas . De no asistir, adelantó, será convocado ante el Pleno del Congreso para que responda sobre el tema en mención.

