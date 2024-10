Un misil lanzado desde un cazabombardero israelí de fabricación estadounidense derribó ayer, de un solo golpe, un edificio residencial de diez plantas en el barrio de Tayouneh, en el sur de Beirut, en un nuevo ataque contra la capital de Líbano que causó el pánico entre los residentes.

MÁS INFORMACIÓN : Colonos judíos invaden y profanan templo sagrado de los musulmanes en Jerusalén

La secuencia muestra cómo el misil cae y destruye el inmueble del área civil de Beirut, ciudad machacada a bombazos por Israel.

MÁS INFORMACIÓN : Israel recibe invisibles F-35, los cazas más mortíferos del mundo

Unas 63 personas murieron en las últimas 24 horas por ataques israelíes, lo que elevó el número total de fallecidos a 2530, según datos preliminares.





Ataque a hospital

Las autoridades libanesas afirmaron este martes que el hospital Rafic Hariri, ubicado a las afueras de Beirut, sufrió “graves daños” en un bombardeo israelí en la víspera pero que seguirá operando ante el colapso del sistema sanitario en los castigados suburbios meridionales de la capital.

“Estamos trabajando a nuestra máxima capacidad a pesar de todos los daños. El hospital no será evacuado y seguiremos trabajando”, dijo en una rueda de prensa desde el hospital el director del centro, Yihad Saadeh, que añadió que “los daños materiales son cuantiosos” tras el impacto de bombas israelíes en las inmediaciones de la instalación.





Niño entre muertos

Según el Ministerio de Salud Pública libanés, el ataque causó la muerte de al menos 13 personas, entre ellas un niño, y otras 57 resultaron heridas de diferente consideración, entre ellos siete que se encuentran en estado grave.

“Ayer sufrimos una agresión, no sabemos si fuimos objetivo o no, pero la agresión israelí no tiene líneas rojas. No podemos olvidar lo que pasó en la Franja de Gaza, donde se ataca a los hospitales y se ha destruido el sector sanitario por completo”, denunció el responsable.





TE PUEDE INTERESAR