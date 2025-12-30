En los festejos para despedir el año y darle la bienvenida al nuevo, las piñatas se han convertido en piezas infaltables para la diversión pues, como es tradición, llevan los rostros de personajes a quienes los peruanos desean “darle con palo” y dejarlos en el olvido.

En vísperas del 2026, la venta de estos arreglos se incrementó en Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima, y los más solicitados son aquellos que llevan imágenes de políticos que se han ganado el rechazo de la población por sus acciones.

Una de las piñatas que está dando la hora es la que lleva a los cuatro expresidentes presos actualmente en el penal de Barbadillo, en Ate, la mayoría condenados por delitos de corrupción.

En la pieza cuadrada, Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo aparecen sonrientes dándose las manos, con ropa de reo y la frase “Los presiosos del año”. Su costo varía, de acuerdo al tamaño, entre 40 y 60 soles.

DE TODO. Otra de las piñatas con mayor demanda es la que lleva el rostro de la vacada expresidenta Dina Boluarte, la que lleva frases como “Quiero mi pensión vitalicia” y “Soy la mamá del Perú”. “Están volando”, señaló una comerciante.

Tampoco se salvan los congresistas, que tienen alta desaprobación. Con la frase “Las ratas del Congreso” y la imagen de fondo del Palacio Legislativo, salen las piñatas que llevan las fotos de los legisladores Jorge Montoya, Fernando Rospigliosi y María del Carmen Alva.

También son populares las piezas con la cara del presidente José Jerí, en las que se leen frases como “soy coqueto por naturaleza”.

Otros personajes que recibirán palo en Año Nuevo serán las del dictador venezolano, Nicolás Maduro; y la congresista “cortauñas”, Lucinda Vásquez.

“El sentir popular se materializa a través de las piñatas”, señaló Pablo Goytizolo, representante de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, a RPP.

Las personas también acuden a los conglomerados comerciales en busca del cotillón para las celebraciones y prendas amarillas para atraer prosperidad.

OJO AL DATO. Globos con el número 2026, vinchas de diferentes modelos, lentes y otros accesorios se venden en las galerías.