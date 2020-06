La Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), pidió al Gobierno que se dé autorización a los restaurantes para que puedan hacer reparto a domicilio (delivery) los domingos por ser el día de mayor venta y ante la caída de los ingresos de las empresas del sector.

La presidenta de Ahora Perú, Blanca Chávez, afirmó que los restaurantes vienen obteniendo ventas menores a lo esperado y que “prácticamente solo alcanza para pagar al personal”.

“Las ventas han bajado tanto que no vendemos más de un 20% como mucho, las ventas normales promedio bordean un 10% y esto solo alcanza para pagar al personal, no hay ni siquiera para cubrir los gastos por servicios, es decir no hay ganancia”, dijo.

La empresaria también demandó que se les otorgue mayores beneficios tributarios, exonerándolos del pago de impuestos por un año.

“Vamos a salir de esta crisis siempre y cuando nos apoye el Gobierno, sino van a haber muchos restaurantes que van a morir, esto lo veo muy claro”, señaló.

Chavéz aseguró que los restaurantes han intensificado sus protocolos de bioseguridad a fin de cumplir con las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud para evitar posibles contagios de COVID-19.

VIDEOS RECOMENDADOS

Samahara Lobatón: “mi mamá sabe que yo la amo”

Samahara Lobatón le envía mensaje a Melissa Klug - diario ojo