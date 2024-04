Un menor de cinco años sufrió graves quemaduras en el rostro y las manos una sesión fotográfica con sus amiguitos de educación inicial en la playa Arica, en Lurín. La negligencia ocurrió por parte de la productora Pandita Studio, pues decidieron que una fogata sería una buena idea para decorar el ambiente, no obstante, el fuerte viento alimentaba las llamadas cada cierto tiempo.

Un video captó el preciso momento en el que una mujer, identificada como Yamilé, se aproximó con una botella de ron de quemar para avivar llamas, no tuvo en cuenta que el fuego esta cerca a los menores.

Luego de verter el contenido, la llamas aumentaron y el ron de quemar cayó sobre varios pequeños, pero Lucianito fue el más afectado, pues se quemó la cara la manos.

Debido a la gravedad de las quemaduras, el menor fue derivado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde se encuentra en UCI.

“Mi niño se encuentra con respiración mecánica, con alimentación nasogástrica. Es muy doloroso ver a mi pequeño así. Mi hijo tiene parte de su rostro, oído y mano comprometidos. Va a estar marcado para toda la vida psicológicamente y físicamente”, expresó la madre a América Noticias.

“Conversé con los cirujanos plásticos y me indicaron cuáles iban a ser los procedimientos. Hoy le van a hacer el retiro de la piel quemada y no van a tocar la parte del rostro, ni tampoco van a tocar la parte del cuello, porque son partes que no se pueden dañar”, agregó.

La madre señaló que su hijo cuenta con SIS, pero más adelante necesitará apoyo para curar sus heridas.

“Más adelante, si mi hijo se mejora y sale de UCI y va hospitalización, necesitará cremas, mallas especiales para niños quemados, terapias físicas, rehabilitación”, sostuvo.