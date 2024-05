Se aprovechan de la desesperación y la angustia de algunas personas para robarles dinero, o, en el peor de los casos, incurrir en delitos más agravados como la extorsión.

En 2023, a nivel nacional, se han registrado 24 casos de personas que denuncian que vienen siendo extorsionadas o han sido “estafadas” o sufrido de robo por parte de falsos chamanes.

Muchas de las víctimas recurrieron a estos personajes para realizarse las famosas “limpias” y “amarres de pareja”, pero terminaron siendo víctimas de hechos delictivos.

El monto de estos pagos por extorsiones que hacieron las víctimas a los chamanes llegó a los 65 mil soles.

En lo que va del año ya hay 12 denuncias de este tipo en comisarías de actos delictivos consumados y otras 30 que quedaron en intentos y chantajes.

Los denunciantes aseguran que estos falsos chamanes los llaman y les escriben con insistencia, pidiéndoles más dinero a cambio de “no aplicar magia negra” en su contra.

Algunos falsos chamanes o brujas responden a los apelativos de Selene, Maestra Martha o Madeleine.

MODALIDADES. Estas estafas de falsos chamanes y brujos también se da de forma virtual, por ejemplo, cuando el cliente accede y hace click en avisos falsos de internet que “ofrecen recuperar al ser amado” o “sanar de determinada enfermedad”.

Una vez que hacen click a estos anuncios o solicitan cotización, en caso no hayan llegado a contratar los servicios del supuesto chaman, este los chantajea señalando que contarán a todos sus contactos o pareja que pidió hacerle daño a otras personas.

Debido a este chantaje, algunos pagan entre 500 y 1000 soles a los extorsionados para librarse de estos extorsionadores.

“Me cobró 1000 soles para la primera sesión de que mi pareja regresé. Luego me dijo que tenía que pagar 3 mil soles más para que el trabajo sea concretado. Yo me negué porque eso no fue el acuerdo y comenzó a chantajearme. El negocio queda en el cercado de Lima”, señaló Y. U. U, una de las víctimas, en el parte policial al que OJO tuvo acceso.