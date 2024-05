Anthony Aranda y Melissa Paredes están felices, pues falta poco para su boda en donde solo estarán presentes sus seres queridos.

El ‘Activador’ no dudó en dar detalles de su matrimonio con la actriz.

“Los preparativos van súper bien. Ella ya tiene su vestido, está muy emocionada y feliz, y mi traje también será de un diseñador peruano, es muy lindo, me encanta”, expresó Aranda para Trome.

“Nunca me ha gustado lo tradicional, será algo diferente y el color es una sorpresa”, agregó.

En ese sentido, el bailarín aseguró que solo estarán invitadas las personas que son importantes para ellos.

“Será una boda íntima, familiar. La cantidad de invitados serán los necesarios, los que tengan que estar y quienes son importantes para nosotros”, manifestó.

Luego fue consultado por las posibles comparaciones que harán entre la primera boda de la actriz con el ‘Gato’ Cuba y esta última con él. No obstante, prefirió restar importancia a los comentarios negativos.

“ Te seré muy sincero, lo único que me importa es que mi futura esposa esté feliz como lo está ahora y lo que alguien pueda decir me tiene sin cuidado. A Meli nunca la he visto tan feliz y eso me emociona ”, sostuvo.

