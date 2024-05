Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de María, de 50 años, que vive en Comas:

Señora Magaly, quiero contarle que estoy muy feliz porque estoy saliendo con quien creo que es el amor de mi vida. Mi historia con él es larga. Lo conocí en los 90, en las famosas fiestas con música techno, que eran muy populares en mi distrito. Recuerdo que en esos tiempos solía frecuentar, con mis amigas, las discotecas Oasis, Plataforma, Túpac Amaru o El Túnel.

En una de estas fiestas conocí a Rubén. Siempre bailábamos en grupo y nos hicimos grandes amigos. Así fue cómo nació un gusto mutuo. Sin embargo, poco a poco dejamos de vernos, la vida nos llevó por caminos diferentes y nunca pudimos concretar una relación seria.

Hace un año nos volvimos a ver, a frecuentar y nos hicimos amigos. Me contó que es viudo y que sus hijos ya tenían sus propias familias. Yo también me casé, pero luego me divorcié, y mis hijos son universitarios. Recordamos lo que compartimos y poco a poco nos enamoramos. Rubén es un hombre maravilloso, congeniamos, sobre todo nos va de maravillas en la intimidad.

Hemos decidido comunicar a nuestras familias que estamos juntos y que deseamos casarnos, pero tengo miedo de hacerlo. Pienso que mis hijos no lo aceptarían, ellos aman a su padre. También es posible que los hijos de Rubén me rechacen y que no quieran que su papá inicie una nueva relación. Tengo muchos temores.

Necesito que me aconseje sobre cómo afrontar esta situación. Ayúdeme, por favor, oriénteme. Quiero saber cómo proceder y dejar de ahogarme en preocupaciones.

CONSEJO

Estimada María, te aconsejo que hables tranquilamente con tus hijos sobre esta nueva relación. Explica cómo se dieron las cosas. Tú tienes derecho a enamorarte de nuevo. Igual Rubén. Tal vez la reacción de los hijos de ambos sea favorable. No te ahogues en un vaso con agua antes de tiempo. Si la reacción de sus hijos es negativa, lo principal será tener paciencia con ellos.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe