Tomaron un taxi por aplicativo y vivieron una pesadilla. Dos personas se convirtieron en las nuevas víctimas de delincuentes que operan como taxistas en inDrive, plataforma digital que permite a sus usuarios solicitar este servicio y elegir su tarifa.

Uno de ellos fue el tiktoker Josué Durand, quien a través de sus redes sociales contó que el jueves último un taxista, que lo recogió en Pueblo Libre y debía llevarlo a Miraflores, junto a tres hampones lo secuestraron y asaltaron.

“El carro me llevó por otra ruta y subieron tres chicos, dos con armas me tuvieron como media hora dentro del auto en que me robaron todo. Además, me pidieron todas las claves de mis cuentas y datos personales de mi familia”, relató.

Lo golpearon con las armas en la cabeza y finalmente lo botaron por La Victoria.

Un hecho similar vivió la administradora de una empresa que pidió un taxi en InDrive en Miraflores, pero en el camino perdió el conocimiento, despertó en la Panamericana Sur con una pistola en la cabeza y le robaron todos los equipos tecnológicos que llevaba. Además, sus allegados denunciaron que la plataforma no brindó datos del chofer.

Minjus advierte riesgos de aplicación

Estas recientes denuncias se suman a otras que se han conocido durante las últimas semanas y a la advertencia que dio la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia sobre los riesgos que implica usar la aplicación inDrive.

En un comunicado publicado en abril, tal autoridad sostuvo que no hay evidencia de que la empresa cuente con un mecanismo para verificar si la información de los conductores y usuarios es falsa o inexacta. Además, no registra domicilio ni responsables formales. Esto, añadió, “crea un riesgo que puede afectar la intimidad e integridad física de los usuarios”.

OJO AL DATO. El Ministerio de Justicia recomendó “usar aplicativos móviles de empresas que puedan ser ubicadas en el país de una manera fácil”.

