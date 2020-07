Desde esta madrugada, usuarios del Metropolitano, Metro de Lima y los Corredores Complementarios usaron el protector facial, requerido para poder utilizar el servicio a fin de prevenir el contagio del COVID-19.

Imágenes difundidas por América Noticias mostraron que varios pasajeros de los citados medios de transporte no portaban los protectores faciales al llegar a las estaciones Bayóvar (San Juan de Lurigancho) y Naranjal (Independencia) y paradero de la Av. Javier Prado de los Corredores Complementarios (San Borja) por lo que tuvieron que comprar el producto al precio de S/ 10.

Desde la estación Bayóvar del Metro de Lima se constataron largas colas para ingresar, pero no se reportó la presencia de persona de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

“Afortunadamente creo que más del 95% de las personas acata la medida, ya que cuando acceden a la puerta ya tienen su protector facial y si no lo traen hay varias personas que venden. No hemos tenido problemas hoy”, explicó Fernando Perera, presidente de Protransporte.

No obstante, el panorama es diferente en el paradero de la Av. Javier Prado de los Corredores Complementarios y estación Naranjal del Metropolitano. Ahí sí permanece personal de la Policía Nacional y de la ATU, ellos no permitieron el ingreso de pasajeros sin portar el protector facial. También se ordenó que las personas descendieran del bus si no cumplían con la disposición.

“Estamos personal de ATU y de la Policía de Tránsito para hacer las recomendaciones y constatar que utilicen la mascarilla y el protector facial. Este da protección a todo el rostro”, indicó el comandante PNP Montaldo.

Buses y combis

Otro panorama se reflejó en buses y combis. Desde el paradero Puente Nuevo (El Agustino) se registró varios casos de personas que no usaban el protector facial para abordar estos vehículos de transporte público.

América Noticias informó que un integrante de los fiscalizadores de la ATU les indicó este lunes se realiza una jornada de sensibilización a los ciudadanos respecto al uso del protector facial. Una publicación de la citada entidad durante el último domingo recomienda el uso del producto, pero no señala que será obligatorio.

¡Necesitamos de tu compromiso para frenar el avance del #Covid19! 💪 Si te movilizas en transporte público usa protector facial y no viajes parado durante todo el viaje. Comparte este mensaje con tus amigos y familia. 🙋‍♂️🙋🏻‍♀️ pic.twitter.com/vuTT0LEyOf — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) July 19, 2020

Eduardo Melgar, directo de Fiscalización de la ATU, informó que a partir del próximo lunes 27 de aplicarán multas y se ordenará suuso obligatorio. “Por esta semana no hay sanciones para los conductores. Desde la próxima semana comienzan las multas y los pasajeros tendrán que descender de las unidades y no podrán tomar otro si ni portan el protector facial. La norma es obligatoria, pero deben entender que las personas deben formar hábitos. Desde el lunes siguiente se aplicará un régimen sancionador”, explicó para el matinal.

El exministro de Transportes Carlos Lozada informó la semana pasada de la marcha blanca dispuesta por el Gobierno, para el uso del protector facial y anunció el inicio de una campaña “agresiva” de sensibilización, a fin de informar a los usuarios sobre el uso del protector facial y mascarilla como medida indispensable para prevenir contagios.