En el Perú existen 8 millones 891 mil madres. Del total de madres, el 68,3% integra la Población Económicamente Activa (PEA) y de esta proporción, el 96,0% participan en el mercado laboral en condición de ocupadas. Una de ellas, es Bruselas Corzo, jefa del peaje y control de recaudación de Lima Expresa, la concesionaria vial de la Vía Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla.

Desde hace tres meses, Bruselas Corzo es parte del equipo responsable que gestiona y administra la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla.

En definitiva, no es un trabajo sencillo, es un trabajo que día a día está en contacto con clientes y conductores que recorren las vías. Aunque algunos pueden creer que es un trabajo para hombres, para Bruselas esto es un reto y una motivación. “En mi área más del 60% son mujeres. Esto no es casualidad.”

Bruselas es madre de dos hijos, uno de 20 y una de 17. Aunque sabe que ser mamá y jefa de peaje es una labor compleja, como ella señala “no hay nada imposible para una mamá”.

Para Bruselas, el impacto de su trabajo es fundamental y el orgullo de sus hijos, pues contribuye a que los conductores lleguen tranquilos y seguros a sus destinos mediante sus vías.

“Mis hijos están felices con el trabajo que realizo y la razón es simple, me ven feliz. Yo les he contado el trabajo que realizamos. Ellos no creen que lo que hago es solo labor para hombres. Están orgullosos de mi trabajo y de lo que aporto para la movilidad en la ciudad”.

Como jefa del Peaje y Control de Recaudación, Bruselas, diariamente, interactúa con cientos de conductores que buscan llegar a tiempo a sus destinos. Tiene a su cargo a 400 personas, entre hombres y mujeres, pero este no es un trabajo sencillo. Como jefa es consciente de que muchas veces los recaudadores, pero sobre todo las mujeres, son víctimas de violencia.

“En el área de peaje es cierto que tanto mujeres como hombres sufren agresiones por parte de los clientes. Tenemos claro que la violencia a la mujer es una problemática social. Por ello, realizamos campañas todos los años para sensibilizar, tanto a nuestros trabajadores como a los clientes de nuestra concesión”, señala.

Bruselas sabe que su trabajo es un medio para conseguir lo más importante en su vida, y es que sus hijos sean felices. Ellos son su motor y motivo para seguir superando y alcanzando cada una de sus metas. “Mis hijos hacen posible que todo el cansancio, obstáculos, temores, etc. valgan la pena. Todo lo veo positivo pensando en ellos.”

En el Día de la Madre, Bruselas destaca la importancia de ver la vida con optimismo y alegría, pues ello impacta en la visión de los hijos. “Siempre debemos pensar en la trascendencia de lo que hacemos y decimos, porque detrás tenemos siempre unos ojitos que nos ven y nos toman como ejemplo. Acordémonos que la forma de ver la vida de nuestros hijos recibe una gran influencia de cómo lo hacemos nosotras, así que la alegría y el optimismo deberían ser parte de nuestro día a día.”