A sus 17 años, Lindsey Huahuamullo no solo es una estudiante que se prepara para la universidad; es una joven que está cambiando el mundo a su alrededor; se ha planteado una agenda mucho más ambiciosa. Con una visión audaz y un compromiso inquebrantable con la educación y el liderazgo, Lindsey ha demostrado que la juventud puede ser un motor de cambio. Su historia es un ejemplo de cómo la determinación y la pasión pueden abrir puertas y crear oportunidades, no solo para uno mismo, sino también para miles de otros.

Esta joven peruana, alumna de Innova Schools La Campiña, ha llevado su pasión por la educación y el liderazgo desde las aulas de su colegio hasta los foros de las Naciones Unidas y programas de formación de líderes en América Latina.

“Creo que la educación es el motor del cambio. No importa si eres joven o adulto, si eres hombre o mujer; la educación es la que nos abre las puertas para contribuir y transformar nuestra realidad”, comenta con seguridad. A pesar de su corta edad, ya trabaja como asesora juvenil en la ONU y en LALA (Latin American Leadership Academy), una organización internacional que promueve el liderazgo juvenil en toda la región. Es la más joven de su equipo, pero cuenta con la convicción que otorga un propósito claro.

Desde Lima para el mundo

Desde muy pequeña, en el entorno de su colegio, entendió que quería ir más allá de las aulas. “Innova Schools me enseñó que no debía conformarme con lo que estaba a mi alcance. Desde el primer grado, tuve claro que quería ser líder y, cuando llegué a secundaria, decidí buscar espacios para desarrollar las competencias de liderazgo, autonomía, trabajo colaborativo y pensamiento crítico que había forjado”, recuerda.

Con solo 13 años, durante la pandemia, Lindsey encontró en redes sociales un programa de liderazgo de Enseña Perú. Se inscribió, participó y fue entonces cuando se dio cuenta de que su pasión por el cambio social no era solo un pasatiempo, sino algo que podía impulsar en serio. Así nació su iniciativa más importante: Wake Up Now, una organización juvenil que ha impactado a más de 13,000 adolescentes en seis países de Latinoamérica.

“Fundé Wake Up Now con otros amigos del programa. Queríamos que los jóvenes no solo recibieran una educación académica, sino que también aprendieran a ser líderes, a conocerse y a transformar sus comunidades”, relata. La organización ha implementado programas de liderazgo en colegios de San Juan de Lurigancho y Los Olivos, en Lima, y ha recibido el respaldo de entidades como Plan Internacional y el Ministerio de la Mujer para llevar sus talleres a adolescentes de sectores con acceso limitado a oportunidades educativas.

Su impacto en la ONU y LALA

Con el éxito de Wake Up Now, Lindsey comenzó a abrirse camino en el escenario internacional. Representó a Perú en programas de liderazgo en Yale, participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) y asistió al Foro Económico Mundial. “Recuerdo llegar a mi primer evento de la ONU en Nueva York y sorprenderme al ser la más joven de la sala. No había muchos jóvenes allí y menos de América Latina. Sentí la responsabilidad de representar a miles de chicas peruanas que sueñan con llegar lejos”, comenta.

Hoy, Lindsey combina sus estudios en quinto de secundaria con su trabajo en LALA, donde colabora en el área de admisiones, evaluando a otros jóvenes que, como ella, desean convertirse en futuros líderes. “Ser parte de LALA me ha permitido ver que en toda América Latina hay mucho potencial. Mi misión es ayudarlos a encontrar su camino, tal como lo hice yo”, dice con una sonrisa.

En la ONU, su rol es igual de significativo. Como parte del programa juvenil, Lindsey aporta su perspectiva en el desarrollo de proyectos enfocados en empoderar a más jóvenes a nivel global. “El liderazgo juvenil no es solo un eslogan; es una necesidad. Necesitamos más jóvenes ocupando estos espacios y demostrando que podemos ser parte de la solución”, afirma.

Un futuro brillante y el sueño de transformar el Perú

Aunque aún no ha terminado el colegio, ya tiene sus metas bien claras. Postulará a la Universidad de Pensilvania, donde espera estudiar Economía con una especialización en Educación. “Quiero usar mis estudios para cambiar la manera en que se ve la educación en el Perú. No es suficiente con que memoricemos datos; tenemos que aprender a ser críticos, a liderar y a trabajar en equipo”, señala.

Sin embargo, su compromiso con Wake Up Now sigue firme. Este año, la organización ha obtenido un importante fondo del Bachillerato Internacional para implementar el programa IMPACTA YA, que busca ayudar a otros jóvenes a crear sus propias organizaciones juveniles y ser agentes de cambio en sus comunidades.

“Sé que tengo un camino largo por recorrer, pero estoy dispuesta a darlo todo por mi país y por la educación. Quiero que más niñas y adolescentes peruanas puedan verse reflejadas en lo que hago y sepan que ellas también pueden ser líderes”, concluye Lindsey con la convicción de alguien que no solo habla de cambio, sino que lo lidera desde cada oportunidad que se le presenta.

