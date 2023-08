Dos niños resultaron gravemente heridos tras tiroteo en Chorrillos.

Dos infantes de 8 y 5 años fueron heridos por balas perdidas cuando acompañaban a su madre a comprar a una tienda cercana a su hogar en el distrito de Chorrillos.

MIRA ESTO: Tres fallecidos y varios heridos en fatales accidentes en las vías de Nasca

Según Jacqueline Jáuregui, tía de los menores, declaró a RPP Noticias que sus sobrinos salieron con su madre, sin imaginarse que presenciarían una persecución policial.

Asimismo, los testigos señalan que los niños fueron alcanzados por las balas de un agente policial, quien intentó deterner a los delincuentes a bordo de la motocicleta.

“Los vecinos me han dicho que ha sido un policía, pero yo no lo he confirmado, porque no he estado ahí. En la desesperación, he socorrido a los niños y a mi cuñada, pero hay cámaras y todo eso se ve”, comentó Jacqueline.

Ambos menores fueron traslados de emergencia al Hospital José Casimiro Ulloa de Miraflores. Por otro lado, la menor de 5 años fue dada de alta, pero la situación de su hermano es crítica, pues recibió un disparo a la altura del estómago.