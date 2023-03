Isabel Salgado (55) y su hijo Héctor Tipe (25) conforman una familia de emprendedores. Ambos aprendieron a preparar chocotejas en el Centro Ann Sullivan, lugar en donde Héctor estudiaba debido a que tiene autismo severo no verbal.

Isabel, por consejo de una amiga, decidió ofrecer estos postres en Aspau Perú, en donde su hijo realizaba sus terapias, no imaginó que las chocotejas se venderían como pan caliente.

Después, recibió un pedido de dulces para un cumpleaños y, de esta forma, ella y Héctor comenzaron a ingresar al mercado de la repostería. Una prima animó a Isabel a formalizar y a ponerle nombre a su incipiente negocio. Así nació Dulxe Amor en el 2015.

¿Qué ofrece Dulxe Amor?

Nosotros preparamos chocotejas, bombones, trufas y chocomocheros. De estos últimos fuimos los primeros en sacar el molde y prepararlos. Además de vender a granel, repartimos a bodegas, a una ecotienda de San Isidro y auspiciamos obras teatrales.

¿Los postres los preparan tú y tu hijo?

Sí. Este es un emprendimiento familiar, trabajamos juntos en casa. Algunos no creen que una persona con autismo haga algo. Me dicen: “¿Héctor hace esto?, no, seguro tú lo ayudas”. Mi hijo hace lo que se le pide, derrite el bitter y pone el relleno a las chocotejas, por ejemplo.

¿Es complicado mantener el emprendimiento y cuidar a tu hijo diariamente?

Sí es complicado, pero hay que encontrar la manera de hacer un engranaje de todo. Cuando hay pedidos grandes hago la producción en la noche y al día siguiente Héctor me ayuda a envolver. Su nivel de inteligencia, de comprensión y de obedecer órdenes es alto. Sin embargo, hay momentos en que tiene conductas inadecuadas, entonces es necesario que deje lo que estoy haciendo para centrarme en él y controlar su crisis.

¿Cómo le fue a Dulxe Amor en la pandemia?

Casi desaparece. Estuvimos de para casi toda la cuarentena. Mi mamá me dijo: “tienes que seguir porque Dulxe Amor es tu fortaleza, Dulxe Amor es Héctor y tú. Tienes que seguir trabajando para cumplir tus sueños”. Así que en julio del 2020, cuando se podían hacer repartos, retomamos las publicaciones en redes y comenzamos a trabajar con un motorizado, lo que nos permitió llevar pedidos a varios distritos.

¿Qué satisfacciones te deja tu emprendimiento?

La máxima satisfacción es que mi hijo trabaje porque las personas con habilidades diferentes están un poco relegadas en cuanto al trabajo real. Ganar plata o premios son cosas pasajeras. Que mi hijo se sienta útil en la sociedad, que sea un trabajador y que esté contento con lo que hace es mi mayor alegría y satisfacción.

FICHA BIOGRÁFICA

Me llamo: Isabel Salgado Amado

Tengo: 55 años

Estudié: Periodismo

Centro de Estudios: Escuela Superior de Periodismo Jaime Bausate y Meza

Una frase que me gusta: “¿Quién dice que no puedes?... nadie”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Empieza con lo que tienes y decídete”.

8 años tiene su emprendimiento Dulxe Amor.

Busque mi emprendimiento en Instagram: @dulxeamor2018 y en TikTok: @Dulxe Amor.