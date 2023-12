Enrolados, heladería y crepería, nació en el patio de la casa del emprendedor Aaron Salazar (26) en San Luis el 28 de enero del 2018. Él junto con sus hermanos Jesús (35) y David (31) iniciaron este negocio familiar bajo un toldo, con una máquina de helados fritos, un cooler para conservar los ingredientes, una mesa y dos bancas. No imaginaron el éxito que tendrían desde el día uno. Diario OJO habló con Aaron sobre esta exitosa aventura emprendedora.

¿Cómo surgió la idea de negocio?

Comenzamos con un negocio de venta de ropa, el cual es muy rentable, pero no tiene la rotación que tiene la gastronomía. Entonces buscamos otra idea de negocio y vimos la de helados fritos que es bastante común en Tailandia y nos lanzamos. Somos los pioneros. Importamos la máquina de helado frito. Nos capacitamos con videos tutoriales sobre la preparación. El primer día que abrimos no paramos de trabajar desde las 10 a.m. hasta las 7 p.m. porque había muchos clientes.

¿Qué productos venden?

Helados, crepes, waffles, ensaladas de frutas, jugos, sándwiches, milkshakes, entre otros. Tenemos 25 sabores de helados que se pueden combinar. Tenemos de frutas como arándanos, aguaymanto, fresa, plátano, mango, etc. Tenemos 10 variedades de crepes dulces y 8 de salados. Tenemos 8 tiendas. Estamos en Surco, San Borja, Santa Anita, Los Olivos, San Miguel (franquiciado), Centro de Lima y en San Juan de Lurigancho tenemos 2 locales.

¿Tienen ofertas?

Sí. Tenemos una barra libre de helados y bebidas. Las personas pueden comer todos los helados y bebidas que quieran por S/ 34,90. También pueden comer todos los waffles y crepes dulces y salados que deseen por S/ 39.90. Además, estamos sorteando un scooter, una freidora de aire y un banquete en Enrolados. Por la compra de S/ 40 ganan un ticket en cualquiera de nuestras tiendas y entran al sorteo que se hará el 30 de enero por nuestro aniversario.

¿En qué se diferencian tus productos de otros de la competencia?

Nuestros crepes, waffles y helados son grandes, contundentes. Enrolados es un producto artesanal. Además, te vende una experiencia. Tú puedes ver los insumos y cómo el trabajador hace su técnica de preparación.

¿Cuál es la clave del éxito del negocio?

La constancia. No bajar la guardia en estos 6 años. Además, no somos un equipo que solamente trabaja, estamos en continua capacitación. Nos hemos capacitado en gestión de restaurantes, costos, publicidad, ventas, logística, etc.

¿Qué satisfacciones te da tu emprendimiento?

Poder dar trabajo a 65 jóvenes que quieren salir adelante. Enrolados es como mi hijo, ver todo su crecimiento desde el día uno que estábamos bajo el sol hasta hoy que tenemos locales de 150 m² es un logro.

Los emprendedores David y Aaron Salazar.

FICHA TÉCNICA

Me llamo: Aaron Salazar Loayza.

Tengo: 26 años.

Estudié: Administración y marketing.

Centro de Estudios: Universidad Tecnológica del Perú.

Una frase que me gusta: “No hay que tener miedo a arriesgar, a invertir”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Si no cumplen el sueño de emprender se quedarán con el qué hubiera pasado”.

Busque mi emprendimiento en Instagram: @enroladosperu y en TikTok: @enroladosperu.