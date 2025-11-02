Con el objetivo de garantizar una atención médica más rápida, segura y eficiente, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha superado las 400 mil atenciones médicas a través de Teletriaje y Teleurgencias en lo que va del presente año, consolidando su liderazgo en transformación digital y Telemedicina.

Esta estrategia, impulsada por el Centro Nacional de Telemedicina (CENATE), permite fortalecer la respuesta en los servicios de emergencia y brindar atención oportuna a miles de asegurados en todo el país.

El Teletriaje y la Teleurgencia son servicios que permiten que médicos del CENATE evalúen a los pacientes a distancia y de forma remota, en tiempo real, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La prioridad de este tipo de atención se determina según la gravedad del caso.

Gracias a este sistema, se logra optimizar los recursos en los hospitales, canalizando la atención presencial de los pacientes graves y evitando la saturación de los servicios de emergencia, donde entre el 70 % y 80 % de los casos no corresponden a cuadros críticos.

“Los hospitales cuentan con un número limitado de profesionales frente a una alta demanda. A través del CENATE, realizamos el triaje y la atención de urgencias para apoyar a los establecimientos que lo solicitan. Esto nos permite identificar los casos críticos y priorizar su atención inmediata”, explicó el Dr. Marco Antonio Mascaró Collantes, subdirector de Regulación, Iniciativas y Servicios en Telesalud del CENATE.

Evaluación remota

El Teletriaje funciona como una evaluación médica inicial para determinar el nivel de urgencia. Por ejemplo, un paciente con dificultad respiratoria severa, hemorragias o dolor toráxico intenso es catalogado como prioridad 1 o 2 y debe ser atendido de inmediato en emergencia. En cambio, aquellos con cuadros leves como faringitis, resfríos, malestar digestivo o pequeñas lesiones son clasificados como prioridad 4 o 5 y son derivados al servicio de Teleurgencias, en el que un equipo médico brinda atención virtual, prescribe tratamientos y realiza seguimiento remoto.

Actualmente, el servicio de Teletriaje funciona en hospitales de las redes Ayacucho, Ica, Jaén, Madre de Dios, Almenara y Rebagliati, mientras que la Teleurgencia brinda cobertura a establecimientos de las redes Almenara, Ayacucho, Huánuco, Madre de Dios y Rebagliati. Este sistema permite ofrecer atención médica a distancia en regiones donde existe alta demanda, asegurando continuidad de servicios las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y feriados.

“Esta estrategia digital nos permite optimizar los recursos, reducir los tiempos de atención y mejorar la calidad del servicio en beneficio de nuestros asegurados. Es un ejemplo de cómo la tecnología y la medicina pueden trabajar juntas para salvar vidas”, destacó el Dr. Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de EsSalud.

Transformación digital

El éxito del Teletriaje y la Teleurgencia es parte de la transformación digital en EsSalud, uno de los principales ejes de gestión del Dr. Acho. El objetivo es acercar la atención médica a los asegurados sin importar su ubicación, reduciendo brechas asistenciales y mejorando la eficiencia del sistema sanitario.

Estas plataformas, que operan desde el CENATE, utilizan el sistema ESSI (EsSalud en Línea), que permite registrar en tiempo real signos vitales, síntomas y diagnósticos de cada paciente, asegurando una atención rápida, segura y trazable.

“Con la Telemedicina estamos transformando el modelo de atención. No se trata solo de tecnología, sino de ponerla al servicio de las personas, con calidez, empatía y eficiencia”, subrayó el titular de EsSalud.