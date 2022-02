La exvedette Eva María Abad brindó declaraciones luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) la intervino por presuntamente dejar un maletín con granadas de guerra debajo de un auto en la calle Las Cedrelas, de la urbanización El Palmar, en Santiago de Surco. También se detuvo a su expareja.

En el momento en que se encontraba dentro de un vehículo policial a la espera de ser trasladada a la comisaría del citado distrito, María Abad reveló que las seis granadas le pertenecían a su expareja, identificado como Luis Enrique Marca Silva, quien es un excoronel de Ejército.

Abad afirmó que abandonó los explosivos porque no quería que Marca Silva atentara contra su vida luego que hayan tenido una discusión. Por ello, ella cogió las granadas y las dejó a cuatro cuadras del departamento donde vivían.

A continuación las breves declaraciones a Latina Noticias:

Eva María Abad: Son los explosivos de mi expareja.

Periodista: ¿Y por qué tenía explosivos?

EMA: Porque él es héroe de Chavín de Huántar y los tenía guardado allí.

P: ¿Usted lo ha dejado?

EMA: Sí. Yo he hecho eso para que no me mate, porque ayer habíamos discutido. Yo lo saqué pensando que lo iba a utilizar porque ayer habíamos discutido .

El 22 de febrero, se conoció que un agente de Seguridad Ciudadana de Surco informó que fue una pareja la que encontró el maletín con las granadas.

Mientras, Luis Enrique Marca Silva, excoronel de Ejército, al ser detenido brindó breves declaraciones a la prensa cuando era trasladado al patrullero: “Soy asaltante de bancos y mi apellido es Marca”, dijo.

La exvedette Eva María Abad fue trasladada la tarde del martes a la Dependencia de Investigación Criminal (Depincri) de Surco.

