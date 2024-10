El 22 de octubre del año 2018 fue, para Sergio Del Campo Reinoso, el mejor día de su vida. Estaba en Sao Paulo, en Brasil, afuera del hotel donde se había hospedado la cantante colombiana a la que escuchó, por primera vez, a los seis años y por la que solo siente amor y admiración.

Su propósito de encontrarse con ella y conocerla se hizo, de pronto, realidad. Shakira se encontraba ante sus ojos, dentro de un vehículo negro. Aunque apenas tuvo segundos de interacción, le dijo que la amaba y le pidió firmar uno de los discos que llevaba con él.

Ese momento tan especial y feliz logró registrarlo en un corto, pero especial video que lo hace emocionarse cada vez que vuelve a verlo. Fue un sueño hecho realidad conocer a la artista por quien decidió hacerse músico.

Sergio conoció a Shakira en Brasil y le firmó uno de sus discos.

“Yo he crecido con Shakira, prácticamente. Gracias a ella, soy músico. Yo aprendí a tocar la guitarra, el piano, a componer, etc., por ella. Mi mundo gira alrededor de Shakira. Lo que me gusta es su versatilidad para poder adaptarse a diferentes épocas, géneros y bailes”, expresa Sergio, con emoción, a OJO.

ESCENARIO. El regreso de Shakira al territorio peruano, como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”, ha causado revuelo en fanáticos como Sergio, quien ya aseguró su entrada para el concierto del 16 de febrero del 2025 y, además, la acompañará en el show que dará en Barranquilla, Colombia.

En primera fila del espectáculo que ofrecerá la megaestrella en el Perú, también estará Christopher Hernandez Villavicencio, un joven de 30 años que en el 2008 fue “hechizado” por la magia artística de la colombiana.

“No pude asistir a su concierto en el 2011, pero esta vez de todas maneras voy a estar en primera fila. Por fin voy a poder verla y creo que me voy a desmayar en el estadio”, comenta a este diario, tras señalar, entre risas, que usó la táctica del “tarjetazo” para costear su entrada.

FANS. Tanto Sergio como Christopher son parte del club de fans “Shakira Pies Descalzos Perú”, uno de los pioneros en nuestro país, cuyo fundador es Gustavo Mayaute Suárez.

Desde que él escuchó a la artista, allá por los 90 y a sus 15 años, se identificó tanto con sus letras y melodías que empezó a seguir sus pasos a través de una página web mundial, luego formó una pequeña comunidad en Perú hasta que finalmente se convirtieron en su club de fans oficial.

Ahora, esta colectividad que reúne a 120 personas se alista para recibir a “su reina”; además de preparar actividades previas, están preparando un regalo para la artista.

Como la artista colombiana, realizan obras sociales a través del club de fans.

“Hemos averiguado que le encanta la figura del sol y la platería, por lo que estamos pensando mandarle a diseñar un regalo muy bonito”, detalla y agrega que cuando llegue a Perú la seguirán a todos lados con el “Shakibus” (un vehículo con sus fotos) para mostrarle el cariño que tanto le tienen.

OJO AL DATO. El club de fans Shakira Pies Descalzos Perú ha realizado chocolatadas y ha ayuda a diferentes albergues del país.

120 integrantes tiene el club de fans, que siguiendo el ejemplo de Shakira, realiza obras sociales.

1996 cantó Shakira en la Feria del Hogar, donde Gustavo pudo verla en sus inicios como artista.

14 años después regresa Shakira al Perú en un concierto que durará alrededor de 3 horas.

TE PUEDE INTERESAR:

Revendedores ya hacen su agosto con concierto de Shakira: ¿a cuánto ofrecen entradas?