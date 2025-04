Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Flor, de 39 años desde Salamanca.

Doctora Moro, me da vergüenza hablar de esto, pero confío en su criterio. Mi problema tiene que ver con mi relación con Ernesto. Hace unas semanas, todo cambió. Nuestra relación, que al principio parecía sólida, ahora se siente muy tensa. Cada vez que no respondo rápidamente a sus mensajes de WhatsApp o llamadas, Ernesto se pone muy ansioso. Aunque le he explicado que no lo hago a propósito, sino porque no vi el mensaje o llamada, él no me cree. Se vuelve más demandante e impaciente, lo que me está generando una gran incomodidad.

Ernesto me ha confesado que sufre de apego ansioso debido a una herida de abandono. Aunque le he sugerido que acuda a terapia, él prefiere buscar soluciones por su cuenta viendo videos en YouTube sobre psicología. Esto me hace sentir impotente, ya que veo que sus problemas están afectando nuestra relación. No sé cómo ayudarlo si él no está dispuesto a buscar ayuda profesional, pero a su vez siento que mis necesidades emocionales no están siendo atendidas.

Lo que más me angustia es que siempre tengo que estar pendiente de mi celular. Cualquier retraso en una respuesta puede desencadenar una crisis. Esta constante preocupación me está afectando emocionalmente y me siento atrapada.

Estoy agotada emocionalmente y no sé qué hacer para salvar la relación sin seguir sintiéndome así. Amo a Ernesto, pero me siento perdida. ¿Qué me aconseja, doctora Moro?

CONSEJO

Querida Flor, entiendo lo difícil que es esta situación. Es importante que pongas primero tu bienestar. Aunque Ernesto esté pasando por un momento complicado, su ansiedad no debe afectar tu paz. Habla con él de forma sincera, pero también pon límites. Si él no acepta la terapia, tal vez sea buena idea que busques ayuda para ti misma. Mereces una relación en la que ambos se sientan tranquilos.