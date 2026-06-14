Algunas vías se vienen reabriendo en Bolivia, donde, sin embargo, aún muchas permanecen cerradas.
Algunas vías se vienen reabriendo en Bolivia, donde, sin embargo, aún muchas permanecen cerradas.

Cuando algunos piquetes levantaron puntos de bloqueo de vías en Bolivia y un sector exige, por cansancio, una tregua con el gobierno del presidente derechista de Rodrigo Paz para iniciar negociaciones, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una asamblea de emergencia que la tarde de ayer se reprogramó para este domingo 14 de junio.

La COB informó la suspensión del “ampliado de emergencia previsto” y lo reprogramó “para este domingo 14 de junio”, hoy, en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en La Paz.

Acudirán confederaciones, federaciones nacionales y centrales departamentales y regionales, y todo apunta a que la dirigencia de la COB busca levantar la protesta con aval de sus bases.

Bases

Ello se da cuando bases de la COB, como la de Cochabamba, reclaman a la cúpula cobista un cuarto intermedio humanitario en la protesta para instalar una mesa de diálogo con el Ejecutivo y las ciudades como La Paz, El Alto y Oruro se surtan de productos de primera necesidad.

Ya levantaron algunos bloqueos tras acuerdos en Chuquisaca, El Alto, Desaguadero, San Julián y Cochabamba.

Contra

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” ratificó la continuidad de bloqueos y protestas.

También sectores políticos de izquierda reclaman mantener la protesta con bloqueos de vías, al considerar que el presidente Rodrigo Paz está contra las cuerdas.