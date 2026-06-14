Cuando algunos piquetes levantaron puntos de bloqueo de vías en Bolivia y un sector exige, por cansancio, una tregua con el gobierno del presidente derechista de Rodrigo Paz para iniciar negociaciones, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una asamblea de emergencia que la tarde de ayer se reprogramó para este domingo 14 de junio.

La COB informó la suspensión del “ampliado de emergencia previsto” y lo reprogramó “para este domingo 14 de junio”, hoy, en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en La Paz.

Acudirán confederaciones, federaciones nacionales y centrales departamentales y regionales, y todo apunta a que la dirigencia de la COB busca levantar la protesta con aval de sus bases.

Bases

Ello se da cuando bases de la COB, como la de Cochabamba, reclaman a la cúpula cobista un cuarto intermedio humanitario en la protesta para instalar una mesa de diálogo con el Ejecutivo y las ciudades como La Paz, El Alto y Oruro se surtan de productos de primera necesidad.

Ya levantaron algunos bloqueos tras acuerdos en Chuquisaca, El Alto, Desaguadero, San Julián y Cochabamba.

Contra

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” ratificó la continuidad de bloqueos y protestas.

También sectores políticos de izquierda reclaman mantener la protesta con bloqueos de vías, al considerar que el presidente Rodrigo Paz está contra las cuerdas.