Anoche ingresaron las últimas actas pendientes de conteo, del distrito de Yaquerana, provincia de Requena, Loreto, y en la suma de votos de las nueve mesas ganó la candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), por 92, a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP).

Además, sumando algunas actas observadas resueltas, de las más de 1500, por los Jurados Electorales Especiales (JEE), Fujimori superaba por más de cuatro mil votos a Sánchez en el conteo general.

Revés del sombrero

Otro revés en la lid electoral recibió ayer JPP al declararse improcedentes las soicitudes de nulidad de aproximadamente 2400 actas, de Lima y Estados Unidos, donde la aspirante de FP lleva ventaja.

El JEE Lima Centro 1 declaró “improcedente” la solicitud de nulidad de los resultados del escrutinio realizado en 1751 mesas de sufragio de la provincia de Lima porque “no se ha acompañado comprobante alguno que acredite el pago de la tasa electoral respectiva”.

Se hace referencia a una “constancia de pago de la tasa registral por derecho de recurso de nulidad”, “sin que dicho documento haya sido efectivamente adjuntado”, añade la resolución.

Horas después, el JEE Lima Centro 2 también declaró improcedente el pedido para anular 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos. Se explica que tampoco presentó comprobante de pago.

Pide reconteo de votos

En conferencia de prensa, luego de que su partido cuestionara el procesamiento de votos en el extranjero (Estados Unidos y Argentina), Sánchez propuso a Fujimori que se sume a su solicitud para que haya un recuento total de votos de esta segunda vuelta.

“Yo la invito, señora Keiko Fujimori, a que dejemos ese legado de transparencia, certeza, cero controversia y democracia. Hagámoslo por el Perú”, invocó.

Quien respondió a Sánchez fue Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por FP. “El reconteo de votos se está haciendo en estos momentos en algunos Jurados Electorales Especiales”, precisó.

Además, cuestionó la actitud del candidato de JPP al intentar imponer condiciones fuera de la ley, y dijo que “la democracia no se trata de hacer lo que a uno le da la gana”.

Criticó que Sánchez y su agrupación no hayan pedido a sus bases que no se movilicen y esperen los resultados finales con tranquilidad.

Cancillería hace aclare

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, rechazó cualquier irregularidad en el traslado de votos de Argentina al Perú. “La vía más segura y que garantizaba mejor la cadena de custodia y trazabilidad del material electoral era la modalidad de servicio de ‘carga consolidada’”, explicó.

Añadió que tanto FF como JPP contaron con personeros y, conforme a la normatividad electoral, los carteles de resultados de cada una de las mesas fueron publicados en las respectivas sedes consulares.