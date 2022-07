La denuncia de secuestro a periodistas de Cuarto Poder por parte de las rondas campesinas en Cajamarca, fue el tema que movilizó en la semana a la ciudadanía en general.

Por nuestra parte, OJO conversó con el periodista Federico Salazar sobre este tema y otros más, como la relación del presidente con la prensa y su manejo del Gobierno.

- La expremier Mirtha Vásquez consideró que no hubo secuestro a los periodistas de Cuarto Poder por parte de rondas campesinas y que incluso ha ella la han retenido dos veces...

De hecho es un secuestro y la prueba está en que le obligan al periodista a interrumpir la programación del canal para que él haga una proclama que ellos quieren hacer. Le hacen decir al periodista que su investigación es mentira, que se arrepienta y pida perdón por el informe publicado. Un informe que hablaba de una posible corrupción de la cuñada del presidente. Definitivamente, es un secuestro con un objetivo político.

- ¿Cómo califica la reacción del mandatario frente a este hecho?

El presidente tuvo que haber ordenado la investigación, pero no lo ha hecho, sobre los responsables del secuestro, hurto de la cámara y la memoria, además de la extorsión y coacción de obligar a hablar algo a un periodista en contra de su voluntad e interviniendo la señala de un canal de TV. Eso es un escándalo y el gobierno tenía que haber pedido formalmente una investigación sobre estos hechos. Solo hay un tuit del presidente, genérico sobre este hecho. El único que ha declarado fue el ministro del Interior.

- ¿Considera que este gobierno no permite la libertad de prensa y expresión del país?

Claro, tiene el peor récord. A todos los gobernantes en general no les gusta la prensa, porque les muestra las partes malas, pero este gobierno es el que más ha confrontado a la prensa, tanto a nivel de discurso como de hechos. Por ejemplo, con este proyecto de “Ley Mordaza” que ha presentado al Congreso y por no haber dicho nada contundente contra el secuestro de los periodistas de Cuarto Poder.

- ¿A qué cree que responde el silencio del presidente frente a la prensa al no dar entrevistas?

Castillo no tiene manejo frente a la prensa y esta es crítica de las cosas malas de su gobierno, pero él no sabe responder. Cualquier gobernante debería y está en la obligación de responder al público de lo bueno y de lo malo, pero este presidente tiene un récord de días sin declarar a la prensa. Y las veces que ha hecho, le ha ido tan mal como en la entrevista a CNN, y desde la cual no permite que los medios se le acerquen. Pero eso es culpa de él, que no sabe responder. Se le ve incapacidad para responder.

