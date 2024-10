Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana, de 28 años, de San Isidro:

Estimada doctora Magaly, estoy pasando por un momento muy difícil con mi pareja, Andrés. Siempre pensé que nuestra relación se basaba en la confianza y el respeto, pero me siento profundamente decepcionada. He descubierto que su comportamiento con otras mujeres no es el adecuado.

Normalmente, respeto su privacidad y nunca reviso su celular. Sin embargo, hace unos días, él olvidó su teléfono en mi casa y, al escuchar una serie de notificaciones de WhatsApp, me sentí impulsada a mirar. Una tal Claudia le enviaba mensajes llenos de apodos como “cariño” y “lindo”. Al revisar los mensajes anteriores, noté que él también le respondía con apodos cariñosos. Esa forma de comunicarse me hizo sentir traicionada.

Cuando regresó y le confronté sobre el contenido de las conversaciones, su respuesta fue que se trata solo de amistad y que él siempre es amable con sus compañeras. Sin embargo, no puedo quitarme la sensación de que hay algo más. Desde entonces, me he alejado y no he respondido sus mensajes.

Doctora, me pregunto si debo hablar con él y aclarar lo que siento, o si es mejor poner fin a esta relación. ¿Qué me recomienda?

CONSEJO

Querida Mariana, es natural que te sientas herida y confundida. Lo primero que debes hacer es evaluar tus sentimientos. Si sientes que su comportamiento no es respetuoso, es válido que hables con él. Si después de conversas sigues sintiendo desconfianza, considera si esta relación te aporta felicidad. No temas priorizar tu bienestar emocional.