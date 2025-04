Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Brenda, de 32 años, que nos escribe desde Chorrillos.

Doctora Magaly Moro, gracias por tomarse el tiempo de leer y publicar mi carta. Espero que su consejo pueda ayudarme a tomar una buena decisión.

Me siento realizada a nivel profesional y creo que ha llegado el momento de cumplir uno de mis más grandes sueños: ser mamá. Estoy preparada física, económica y psicológicamente para tener hijos.

El tema es que hay que buscar al padre. Yo esperaba conocer a un hombre profesional, con trabajo estable y que también esté entre sus planes tener hijos. Sin embargo, nunca me imaginé que me enamoraría de un chico 7 años menor que yo.

Conocí a Rodrigo en el cumpleaños de mi mejor amiga. Él es fotógrafo y trabaja de forma independiente.

Al principio lo tomé como una diversión. Como dice el dicho: diviértete con el equivocado hasta que llegue el indicado. La química entre los dos es muy intensa y no sé si es por su juventud, pero en la intimidad realmente la pasamos genial.

El problema es que Rodrigo aún no tiene en sus planes ser papá, no al menos por ahora. En cambio, yo me siento preparada para la maternidad; además, estoy en la edad justa para quedar embarazada sin complicaciones.

Aunque siento que Rodrigo sería un buen papá, tiene 25 años y aún le falta mucho por vivir, la paternidad a esa edad truncaría sus planes. Pero tampoco puedo esperar hasta que él esté preparado. Realmente estoy enamorada de él, pero siento que no estamos en el mismo tiempo. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Brenda, si realmente estás enamorada de Rodrigo, sé sincera con él y cuéntale tus planes de formar una familia. Quién sabe y te sorprendes con lo que te diga. Ahora, si definitivamente él no quiere tener hijos por ahora y tú sí, te toca terminar esa relación y cada uno tomar su camino para hacer realidad sus planes personales. Suerte.