A pesar que días atrás, la presidenta Dina Boluarte aseguró dirá la verdad ante el Ministerio Público y colaborará con la investigación fiscal, por el uso de relojes de alta gama. Durante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la Fiscalía reveló que la mandataria frustró hasta en tres oportunidades las diligencias de exhibición de sus relojes Rolex.

Como se sabe, la mandataria es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de alta gama.

La Comisión de Fiscalización del Parlamento citó para este miércoles 27 de marzo al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y al contralor general, Nelson Shack, a fin de que informen sobre las diligencias preliminares y el control concurrente realizado por sus instituciones respecto al uso a los relojes de alta gama de la presidenta Dina Boluarte.

En representación del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, acudieron los fiscales adjuntos Hernán Mendoza Salvador y Lorena Villanueva Zúñiga.

El fiscal adjunto supremo provisional, Hernán Mendoza ante la Comisión de Fiscalización del Congreso aseveró que la mandataria Dina Boluarte no acudió al Ministerio Público el 26 de marzo fecha en que había sido citada.

Asimismo, la presidenta tampoco recibió a los fiscales en su domicilio. “Ante la inasistencia de ayer de que la señora concurra a exhibir los 3 relojes que habría usado, nosotros hemos acudido por orden del señor fiscal de la Nación a su domicilio para efectos de llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que ella designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondiente y no nos han abierto la puerta ”, dijo.

Luego, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza, afirmó que un efectivo de la División de Seguridad les indicó que serían recibidos en Palacio de Gobierno; pero ello tampoco pudo ser posible; y hasta el momento la mandataria se resiste a mostrar sus relojes Rolex al Ministerio Público. “Hemos ido luego, porque el comandante de la División de Seguridad se comunicó en ese momento y nos indicó que podíamos ir hasta la Presidencia, que en el lugar nos iba a recibir; sin embargo, tampoco nos ha recibido”, subrayó.

Asimismo, el fiscal dio cuenta que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ha sido citado como testigo en el caso. Como se sabe, la autoridad regional compró un reloj Rolex presuntamente idéntico al que tiene la presidenta.

Sobre la declaración indagatoria de Dina Boluarte que estaba programada para hoy miércoles 27 de marzo, a lo que la defensa de la mandataria solicitó reprogramar la diligencia, el fiscal precisó: “Entre las diligencias ordenadas estaban recibir la declaración de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra y t ambién la exhibición de al menos 3 de los relojes que estaban comprometidos en la investigación”.

Los fiscales no precisaron más sobre la investigación, por ser tener carácter reservada por “estrategia”, pues podría perjudicar su desarrollo.

Dina Boluarte aseguró que colaborará

Días atrás, Dina Boluarte abordó el caso en una conferencia de prensa, pero no precisó sobre la procedencia de los relojes Rolex que usó en varias actividades oficiales, pero aseguró que colaborará y y que no se corre de la investigación fiscal. “Como presidenta siempre diré la verdad (...) Me iré por la misma puerta el 28 de julio del 2026, siempre con las manos limpias”, señaló.

