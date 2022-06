Mientras la cuarta ola de contagios del COVID-19 viene cobrando fuerza en el país, el sistema de salud permanece en cuidados intensivos, según el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo.

En base a los informes recibidos por el Consejo Nacional del CMP, señaló a OJO que los problemas en hospitales y establecimientos de salud persisten y se han agravado tras la pandemia.

Uno de ellos es el deterioro de sus infraestructuras, para lo cual no ha habido acciones de mejora. Asimismo, continúa la amplia brecha de especialistas, que se estima en 15 mil, sumado a la variación de sueldo contemplado para los CAS COVID.

“La ley que aprobó el Congreso para que los médicos trabajen en dos lugares no se ha podido reglamentar por una observación del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)”, sostuvo.

A estas problemáticas se añade una consecuencia dejada por la falta de atención durante esta emergencia sanitaria y que se traduce en la “sobredemanda” de pacientes. “Ahorita (los hospitales) están repletos de pacientes de todas las enfermedades crónicas y quienes requieren una cirugía”, dijo.

Una situación que también mantiene preocupados a los médicos es que los establecimientos de salud se pueden convertir en focos de infección. “Lo que pasa es que los hospitales no son ventilados y la gente madruga y se aglomera por una cita. Tener ambientes cerrados, donde no hay circulación y los ciudadanos no usan bien la mascarilla, el riesgo de infectarse es alto”, acotó.

Urquizo advirtió que si la población no se vacuna, no respeta el uso de la mascarilla y el distanciamiento, “más rápido de lo pensado van a aumentar los contagios en la cuarta ola”.

Por ello, instó al Ministerio de Salud (Minsa) ampliar horarios de los vacunatorios, realizar barridos en las escuelas y relanzar campaña de vacunación.