Ante la epidemia de dengue que atraviesa el Perú, con 31,364 casos y 40 decesos al 26 de febrero, el jefe de epidemiología del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), Carlos Velásquez, estimó que este año atenderán a igual o más cantidad de embarazadas afectadas por esta enfermedad en su forma moderada o severa.

“El año pasado, hubo 15 pacientes con dengue que merecieron hospitalización, cuando años anteriores no teníamos pacientes. Actualmente, estamos preparados para atender posibles casos debido al incremento de contagios en el país”, dijo a OJO.

Aunque en una gestante, el cuadro clínico es similar al de cualquier otra persona, el médico advirtió que existe un preocupante riesgo: la probable transmisión del virus al bebé, lo cual puede generar consecuencias como riesgo de aborto, bajo peso al nacer, nacimiento prematuro o su fallecimiento.

Velásquez aclaró que no todas las embarazadas con dengue contagian al feto, pero puede ocurrir, sobre todo en quienes tienen signos de alarma.

“Así la gestante tenga síntomas leves, debe acercarse a un centro de salud”, anotó, tras instar a las futuras madres a usar repelente, polos manga larga y pantalón para evitar picaduras de zancudos, además de no acudir a zonas donde hay más casos.





Oficializan declaratoria de emergencia

Tras varios días de anunciarlo, el Ministerio de Salud oficializó la noche del miércoles la declaratoria de emergencia sanitaria en 19 departamentos del país y el Callao por un plazo de 90 días calendario.

Su objetivo, según la normativa publicada en El Peruano, es mejorar la gestión integral de la atención de casos en los establecimientos de salud. No obstante, en regiones como Áncash los pacientes no pueden ser atendidos por falta de camas, y en otras como Ica no cuentan con presupuesto.

OJO AL DATO. Si está embarazada y presenta fiebre, sarpullido y dolores musculares, acuda a un centro de salud para descartar el dengue.





