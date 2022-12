La influenza o gripe aviar ha generado preocupación en la población y en los comerciantes de aves del país debido a la declaratoria de emergencia en todo el Perú por casos de gripe aviar en aves (pelícanos) reportados en distintos partes de nuestro litoral. Esto sobre todo debido a la proximidad de las fiestas de fin de año, donde aumenta el consumo de aves como el pollo y el pavo.

Para despejar dudas y conocer más de esta enfermedad conversamos con el médico infectólogo Juan Carlos Celis, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional de Loreto y presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales.

¿Qué es la gripe aviar?

El médico infectólogo explica que, como su mismo nombre lo dice, es una gripe de la aves, fundamentalmente aves silvestres migratorias. “Los patos silvestres, por ejemplo, que se trasladan entre continentes, son los principales portadores y casi no enferman ni mueren, pero contagian a otras aves de los litorales con alta mortalidad para ellos. Es una influenza de tipo A y luego viene la clasificación del H5N1 y hay otras variantes también”, señaló.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede clasificarse como de baja patogenicidad o altamente patógena, presentando diferentes síntomas en las aves infectadas. “El virus de la influenza aviar de baja patogenicidad puede causar una enfermedad leve, que puede pasar desapercibida o sin la presencia de síntomas”, señala el organismo.

En cambio, subrayan, el virus altamente patógeno, principalmente por los subtipos (H5 y H7) del tipo A, causa una enfermedad grave en las aves que puede propagarse rápidamente, produciendo altas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves.

¿Es peligrosa para los humanos?

Al respecto, Celis indicó que no se ha adaptado aún la transmisión de esta gripe de humano a humano. “Es muy baja, poca, pero existe”. ¿Esto qué significa?

“Para que se tenga una idea en números, hay 846 personas infectadas en el mundo en 20 años, desde el 2003 cuando se diagnosticó el primer caso de esta variante. De ese total, el 50% ha muerto, es decir, es una enfermedad altamente letal para el ser humano, pero de muy poca transmisión felizmente”, subrayó.

“No te infectas por comer pavo”

El jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional de Loreto explicó también que “las personas no se infectan (con gripe aviar) comiendo pavo al horno, pollo asado, frito o sancochado, es decir, lo usual”.

Por lo tanto, no hay riesgo de consumir la carne de estas aves que han sido compradas en supermercados y mercados. “[No hay riesgo de consumir] el pollo que ya ha sido eviscerado, ese virus no se queda en la carne”, precisó.

En el caso de los huevos, también descartó el contagio por el consumo de este producto y recomendó en general que se laven bien antes de ser consumidos.

🚨¡Dile NO a los FAKE NEWS!

🧐Que no te engañen, aún puedes disfrutar de ese pollo a la brasa y el tradicional pavo al horno durante las fiestas de fin de año. pic.twitter.com/Ob78LsTtLz — Senasa Perú (@Senasa_Peru) December 1, 2022

¿Quiénes se contagian?

Según precisó Celis, el riesgo es para las personas que están cerca de las aves vivas o fallecidas con gripe aviar. “Es decir los cuidadores de aves de corral, las personas que trabajan en granjas, haciendo limpieza en el litoral, es decir, que se exponen a esas aves muertas o enfermas”, contó.

Las personas se contagian por lo tanto teniendo contacto con las secreciones y las heces de las aves infectadas. “[Se contagia] cuando yo manipulo un ave infectada, no comiendo su carne”.

Recordó además que este año Estados Unidos reportó el caso de un granjero contagiado y España otros dos. “Estas tres personas han permanecido en casa, no han hecho un cuadro de gravedad”, indicó.

En EE.UU., señaló, ya están disminuyendo los casos e incluso las personas han celebrado Acción de Gracias consumiendo pavo.

Sí consideró que constituye un riesgo comprar aves vivas por la posibilidad de que en la granja donde se adquirió haya un ave enferma, y en ese caso sí puede haber contacto directo por la manipulación para trasladar el ave. “Hay que tener cuidado de que en los sitios donde se reporte haya una exposición directa con aves que problablemente tengan síntomas de gripe”, comentó.

¿Se debe evitar comprar aves vivas para el consumo humano? “Más que evitar se deberían tomar precauciones como el uso de mascarillas, el lavado de manos, no tocarse los ojos y la cara”, recomendó.

🚨#InfluenzaAviar

👆🏾🧑🏽‍🌾Implementa estas medidas de bioseguridad en tus corrales.

💪🏾🐓Trabajemos juntos para mantener al país libre de esta enfermedad.🇵🇪 pic.twitter.com/KDyAxoDPlJ — Senasa Perú (@Senasa_Peru) November 29, 2022

Un ave enferma con gripe aviar, según explicó, se puede identificar porque presentará problemas respiratorios, puede haber presencia de moquillo, secreción, tos, incluso se tambalea al caminar, no pueden volar y están desorientados.

El médico también indicó que no hay antecedentes de personas que hayan sido infectadas por gripe aviar en Perú y en Latinoamérica hasta donde se conoce, a diferencia de EE.UU. que ha tenido brotes.

¿Cuáles son los síntomas?

Según dijo, son los mismos que cualquier otra gripe o influenza, “y hasta se puede confundir fácilmente con el COVID-19, que es una variante de infección respiratoria”.

“No va a presentarse un síntoma especial, todavía no hay esos datos, se comporta como una influenza, hay malestar de cuerpo, alguna rinorrea, dolor de garganta y febrícula. También puede ser leve y no tener síntomas, es decir, oligosintomático o asintomáticos. A estos casos de España, por ejemplo, les hicieron la prueba porque trabajaban en la granja y no porque tuvieran síntomas. Los mandaron a su casa, hicieron cuarentena y no hicieron ningún síntoma”, señaló.

En resumen, los síntomas son muy variables.

¿Hay vacuna o tratamiento para la gripe aviar?

El infectólogo señaló que no, ni para personas ni para las propias aves.

“No hay vacuna y no hay ningún tratamiento antiviral contra la influencia aviar. Solo si el paciente se complica hay que asistirlo, cumplir la cuarentena, manejar los síntomas del dolor, la congestión nasal, es decir contra los síntomas pero no contra el virus, este cumple su ciclo y se va”, refirió.

En los casos de las personas que han fallecido por infección con gripe aviar, mencionó que no necesariamente hicieron un cuadro grave como el coronavirus o murieron por ser adultos mayores. “Es altamente patógeno, hicieron neumonía grave por el virus, son mayormente trabajadores de granja y no tuvieron enfermedades preexistentes para haber fallecido”, añadió.

“Lo bueno es que todavía no se ha adaptado al hombre, es bien raro la transmisión”, insistió.

¿Cómo comunicar un caso sospechoso?

El Senasa exhorta a los pobladores a no manipular las aves silvestres y a que puedan reportar la presencia de aves muertas o enfermas al celular: 946 922 469 o correo reporta.peru@senasa.gob.pe