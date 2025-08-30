La ola de extorsiones y homicidios ligados al cobro de cupos continúa en el país. Hoy, un nuevo crimen ocurrido en la puerta de una discoteca volvió a encender las alarmas sobre la falta de acciones concretas para frenar este tipo de delitos. Especialistas coinciden en que la inseguridad se ha normalizado mientras no existe una estrategia clara para combatirla.

El exviceministro del Interior Ricardo Valdés señaló que “hace falta voluntad política e inversión para enfrentar la extorsión”, advirtiendo que el gobierno aún tiene tiempo para dejar en marcha un plan sólido. Recalcó que se necesitan mecanismos tecnológicos que procesen las miles de denuncias acumuladas, a fin de identificar los distintos tipos de extorsión —nueve en total— y diseñar estrategias específicas contra cada una.

Por su parte, el general PNP José Baella cuestionó la falta de liderazgo en la lucha contra la delincuencia y la inacción frente al tráfico de armas. Consideró urgente que el Congreso legisle sobre el “terrorismo urbano” que representan las extorsiones al transporte público, las cuales buscan generar miedo y zozobra. “Ya es momento de darle a la Policía herramientas legales y tecnológicas para enfrentar a estas mafias”, enfatizó.