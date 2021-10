Tal como lo había adelantado hace una semana respecto a la exigencia a los trabajadores del sector salud que deben tener la vacunación completa para que cumplan sus labores presenciales, el ministro de Salud, Hernando Cevallos confirmó esta tarde que desde el 15 de noviembre todo el personal de este sector debe cumplir con esta disposición.

Indicó que esta medida se adopta debido al alto riesgo de contagios y propagación del coronavirus. “Se ha acordado que a partir del 15 de noviembre los trabajadores del sector deberán tener vacunación completa para cumplir sus labores de manera presencial en su centro de labores debido al alto riesgo de contagios y propagación del COVID-19″, dijo.

Remarcó que desde el 15 de octubre se empezará a aplicar la tercera dosis al personal de salud que está en la primera línea durante la pandemia.

La semana pasada, el ministro Cevallos señaló, en una entrevista en RPP, que los trabajadores que no se vacunen no podrán laborar pero tampoco serán despedidos pero se les aplicaría una suspensión perfecta. “Si quieren trabajar en el Ministerio de Salud tienen que estar vacunados. (En caso que no se vacunen) va a tener que aplicarse una suspensión perfecta. El trabajador no va a ser despedido pero no va a poder trabajar en el Ministerio de Salud”, aseveró.

“Tenemos que dar el ejemplo. Trabajamos con personas vulnerables. No podemos ser factores de contagio”, agregó.