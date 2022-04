El partido de la selección peruana en busca de un pase al Mundial Qatar 2022 se acerca cada día más. Y en dicho país, donde se jugará la “repesca”, específicamente en la ciudad de Doha, hay un grupo de peruanos que viene esperando con muchas ansias este decisivo encuentro deportivo. En medio de toda esta expectativa, también surge una historia de amor que involucra a una compatriota peruana.

OJO conoció la historia la peruana Milagros Raygada, iqueña, quien desde hace 21 años reside en Qatar. Ella se casó con un ciudadano británico irlándes, con quien tiene tres hijas, de 20, 17 y 12 años.

Peruana vive en Qatar por 21 años.

En entrevista con este diario, asegura que pese a que ya tiene una vida hecha en el país árabe, su amor por el Perú siempre está intacto y espera acudir al estadio para alentar al equipo de sus amores. Y no solo eso, su esposo, el ciudadano Shane, también se declaró fanático e hincha de la bicolor, por lo que ambos, el próximo lunes 13 de junio planean alentar a la selección peruana con todas sus fuerzas.

“Voy a Perú solo por vacaciones. Cada vez que puedo, suelo llevarme dulces y alimentos peruanos que les encantan a mi familia, me llevo camisetas, mascarillas con la bandera peruana (...) A él (su esposo) lo conocí en Lima. Le encanta el Perú, la comida peruana, habla español. Al inicio, cuando lo conocí, él no sabía hablar muy bien el español. En lima, era mi vecino, salíamos como amigos, nos separamos por unos meses porque me mude del edificio y luego nos volvimos a encontrar por azares de la vida también en Lima... Y desde ese día, hasta hoy, no nos hemos separado”, narró a OJO .

Peruana Milagros Raygada lleva casada más de 20 años con el ciudadano Shane.

La pareja se conoció en Lima, Perú.

Milagros señaló que a su esposo le fascina el ají de gallina, el turrón y el kin kong. Y su jugador favorito es (Christian Cueva) ‘Cuevita’”, al señalar que cuentan los días para que su familia aliente a blanquirroja.

“Le gusta el juego de la selección peruana. A él le gusta como juega Cueva (...) Dice que lo que le gusta del juego de los peruanos es el movimiento y la manera cómo ellos se mueven, ‘son pequeños pero la manera de jugar, increíble”, me señala. Cree que la jugada latinoamericana es especial y le encanta”, puntualizó Milagros en entrevista con este diario.

Milagros Raygada es iqueña de nacimiento.

La peruana ya hizo una vida en Qatar junto a sus tres hijas.

La familia de Milagros Raygada alista todo para alentar a la selección peruana que jugará su pase al Mundial el próximo lunes 13 de junio.

Las hijas de Milagros Raygada.