Este martes 9 de febrero se inició el proceso de inmunización contra el COVID-19 en varios hospitales de Lima y Callao, entre ellos el Hospital San Bartolomé.

En dicho nosocomio, un enfermero que luchó contra el COVID-19 fue vacunado con la primera dosis de Sinopharm. “Ya recibí la vacuna. No (dolió), muy bien”, dijo el hombre a las cámaras de América Noticias.

El enfermero invitó a los peruanos a que se vacunen y pierdan el temor: “Les diría que se vacunen, no es doloroso y es para protegernos de esta enfermedad, un enemigo que no es visible y nos está haciendo tanto daño a nivel mundial”.

“Nosotros estamos las 24 horas del día con el paciente. Tenemos muchos niños que están enfermos de COVID y ahí estamos para restablecerlos muy pronto a su hogar y ver a los padres felices”, agregó.

El enfermero también reveló que se contagió de coronavirus y su hija, quien también es enfermera, lo tuvo que atender en su hogar: “Yo he tenido, no he estado hospitalizado, me han tratado (...) Estuve con neumonía, con antibiótico, me evaluaron con placas, con tomografías, pero salí felizmente”.

Asimismo, el señor se emocionó al revelar que lleva trabajando más de 34 años en el Hospital San Bartolomé. “Me siento muy orgulloso de pertenecer a este hospital”.

TE PUEDE INTERESAR