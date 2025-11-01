El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ejecutó un megaoperativo simultáneo de alcance nacional en los 68 establecimientos penitenciarios. La acción se inició a las 22:00 horas del jueves 30 de octubre del presente.

Más de 900 agentes penitenciarios revisaron una a una las celdas de los internos así como diversos ambientes de los recintos penitenciarios, como: cocinas, servicios higiénicos, puntos comunes, entre otros, tras la disposición del presidente de la entidad, Iván Paredes Yataco,

Como resultado de la intervención se hallaron celulares, accesorios de celulares, bolsas de pasta básica de cocaína, objetos punzocortantes, parlantes y otros objetos prohibidos.

Además, se desinstaló todas las conexiones eléctricas de las celdas, con el objetivo de frustrar toda actividad ilícita que pueda organizarse desde los penales y atente contra la seguridad y tranquilidad de los peruanos.

El titular del Instituto Nacional Penitenciario precisó que día a día se realizan requisas en los penales de Lima Metropolitana, y ahora se está intensificando las revisiones al interior del país. “Estamos enfocados en erradicar todo acto ilícito que suceda en los penales y atente contra la seguridad ciudadana. Hacemos revisiones exhaustivas pero también estamos avanzando con el apagón eléctrico”.

Paredes Yataco agregó que los internos implicados en ilícitos penales serán trasladados a penales de mayor contención y alejados de su entorno, como por ejemplo al Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao, CEREC.

El megaoperativo de seguridad se desarrolló en el marco de la Declaratoria del Estado de Emergencia a nivel de Lima Metropolitana y el Callao así como la lucha contra la extorsión a nivel nacional.