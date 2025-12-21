En una operación de alcance nacional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un megaoperativo simultáneo en los 68 establecimientos penitenciarios del país, con el objetivo de cortar de raíz las redes de extorsión y actividades criminales que operan desde las cárceles, especialmente en la antesala de las fiestas navideñas.

La intervención, realizada durante la noche del viernes 19 de diciembre, involucró a cerca de mil agentes penitenciarios y autoridades, quienes realizaron una revisión exhaustiva de celdas, pabellones, cocinas, servicios higiénicos y áreas comunes, bajo estrictos protocolos de seguridad.

Como parte de la estrategia, los internos fueron ubicados en los patios para la revisión corporal individual, permitiendo el hallazgo de teléfonos celulares, objetos punzocortantes, droga y otros artículos prohibidos, evidenciando los mecanismos que facilitan delitos cometidos fuera de los muros penitenciarios.

Uno de los ejes centrales del operativo fue la continuidad del apagón eléctrico en los penales, medida orientada a inutilizar conexiones clandestinas y frenar las comunicaciones ilegales utilizadas para extorsión y sicariato.

Desde julio a la fecha, el INPE ha ejecutado 3,579 requisas a nivel nacional y trasladado a 410 internos por razones de seguridad penitenciaria, acciones que responden a una política de control sostenido y no a operativos aislados.

“El objetivo es claro: impedir que las cárceles sigan siendo centros de operación criminal y devolver tranquilidad a la ciudadanía”, señalaron fuentes del INPE, al precisar que estas intervenciones se intensificarán en fechas críticas.

Megaoperativo en 68 penales del país: INPE refuerza lucha contra la extorsión en vísperas de Navidad





El INPE reafirmó su compromiso de cerrar los espacios al crimen organizado dentro del sistema penitenciario, redoblando esfuerzos para contribuir de manera directa a la seguridad ciudadana.