¡No lo abandonará! Un octogenario vive días de angustia luego de que mascota, un perro llamado ‘Lindo’ se extraviara. El adulto mayor decidió ir a visitar a la casa de sus hijos para celebrar Fiestas Patrias pero al regresar a su hogar en Jesús María el can ya no estaba por lo que ha decidido ofrecer una recompensa a quién lo encuentre.

El anciano también reveló que su mascota es la única compañía que tiene y lo considera “su mejor amigo”. Además, advirtió que no se rendirá hasta dar con el paradero de ‘Lindo’. “Me embargó la tristeza cuando me enteré que se había ido de casa y ya no regresó”, comentó el adulto mayor.

Octogenario pide ayuda para encontrar a su mascota

Don Jose, nombre del octogenario pide ayuda a las personas para que ayuden a encontrar al animal, pues es un perro pequeño y tiene miedo que lo lastimen en la calle. El adulto mayor confesó que tiene a su mascota desde hace cuatro años y desde entonces ha sido inseparables hasta el último 28 de julio, día en que perdió en la cuadra 14 de la Av. Horario Urteaga en Jesús María.

“E s mi mejor amigo, siempre me ha hecho compañía, con él viajo a todas partes [...] Yo le pediría a la persona que lo tiene, de repente lo tienen en una casa, por favor que lo suelte, que me diga dónde está para poder ir a recogerlo [...] Habrá una recompensa, yo lo quiero bastante y necesito que vuelva ”, comentó frente a las cámaras de ATV.

¿Cómo es ‘Lindo’?

Los ciudadanos que quieran ayudar en la búsqueda de ‘Lindo’ para que regrese con su dueño deben saber que el perro porta un collar con el número de teléfono de su dueño, Don José.

Además, el can presenta las siguientes características: Es pequeño, tiene pelaje corto de color caramelo, está operado del ojo izquierdo por lo que no ve y está cerrado y tiene un collar con el número de teléfono de la hija del anciano.

