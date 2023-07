Luis Alberto Trinidad es un taxista que vive en su auto tras perder a su esposa hace unos meses debido al cáncer. Él tuvo que vender todos sus objetos materiales debido a que quedó endeudado y ahora tiene que pagar una deuda de S/45 mil a diferentes personas.

“Trabajando, durmiendo donde me toque dormir. Tratando de encontrar una estabilidad económica. Tuve que salir de donde vivo por las presiones económicas, la depresión también porque es un lugar donde viví, compartí con mi esposa por 16 años”, indicó a Latina.

“No solamente es de deudas, el cáncer me quitó todo, el lugar donde vivía, el negocio que teníamos con mi esposa porque éramos bien emprendedores. Teníamos un puesto de venta de comida, pollo broasters, de detalles para días festivos. Ella era la de la idea y yo quien lo vendía”, añadió.

El hombre comentó que vendió todas las cosas de su negocio por la deuda que tenía con ciudadanos extranjeros. “Con ellos tuve que cumplir primero y ahora han quedado otras deudas que también tengo que cumplir. He tratado de hablar con las personas particulares a quienes debo para pagarles como yo puedo hacerlo con este trabajo del taxi, pero no me comprenden y esa presión me ha obligado a salir de donde estoy”.

Trinidad también contó que el taxi donde vive es alquilado y fue su amigo quien le cedió la unidad para que pueda trabajar y vivir ahí.

Perdi casa, negocio y a mi amada Vilma ❤️

EL CÁNCER ME QUITÓ TODO y dejó deudas.

Trabajo de noche y no alcanza para pagar a todos los acreedores al mismo tiempo,ELLOS NO ENTIENDEN,hasta dejo de comer.

NECESITO AYUDA,un lugar donde empezar de nuevo y trabajar tranquilamente.

Rt 🙏 pic.twitter.com/tYHTRPRkHc — luis tryni (@tronkito_67) July 12, 2023

“El taxi me lo daban por turno, pero mi amigo me dice que frente a la situación en la que estoy lo tenga las 24 horas hasta que alcance una estabilidad. Duermo en el carro y cuando necesito asearme voy a un hotel”, precisó.

Finalmente, manifestó que este mes tiene que pagar aproximadamente S/5 mil en deudas. Por lo que, para cualquier ayuda pueden comunicarse al siguiente número: 984 690 295.

Disculpen amig@s, me piden poner mis números de ayuda, muchísimas gracias!! https://t.co/90BJhMZLPP pic.twitter.com/ohtlx3kOOf — luis tryni (@tronkito_67) July 18, 2023