Luego que la presidenta Dina Boluarte -quien lleva más de dos semanas sin responder a la prensa- instó a la unión y rechazó el odio porque “no genera desarrollo”, el exministro de Defensa, Jorge Nieto, cuestionó a la mandataria por un supuesto doble discurso en torno al “caso Rolex”, denuncias contra jueces, fiscales y otros.

Para el extitular de la cartera de Defensa, el país vive una situación invertida en el panorama político, donde “la mentira es la que nos gobierna, donde los investigados son los que enjuician a los investigadores, y los que puede pueden haber cometido delitos son los que en este momento están levantando distintos tipos de procesos contra un juez, un fiscal o personaje (...) No nos representa, esa es la verdad”, declaró a Canal N.

Jorge Nieto se refirió a la explicación de la presidenta Dina Boluarte sobre los relojes de alta gama que, según ella, le prestó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; y también criticó que la mandataria ahora realice un llamado a la unidad y a “dejar el odio”

“Está la distorsión de las palabras, se dicen cosas que no significan nada, o que significan todo lo contrario de los que su enunciación reclama, como este llamado de unidad. No hay ningún gesto para esas familias (deudos de las protestas). La presidenta pudo haber invitado de un modo discreto a los familiares para conversar, para ver cómo es la situación, qué cosa les preocupa, cómo van los procedimientos, los procesos y otros”, dijo.

“Podría haber mandado un emisario que vaya en esa dirección, a hacer un gesto y que le diga a la gente: ‘a mi me duele tu dolor, lo siento’, pero no, en vez de eso, ha lucido unos relojes lujosos y que dice que no sabía que esos relojes eran tan lujosos y tan caros, cosa que nadie en sus cabales puede creer, y en un país en el cual la situación económica es tan precaria, donde tenemos a niños con anemia”, enfatizó.

Según el exministro Jorge Nieto la actual gestión gubernamental está buscando llegar al 2026. “Muchos de los que están ahora en el Gobierno, lo que les interesa es ver de qué manera evitan que sus juicios se concreten o que las investigaciones prosigan. Uno de los escenarios de batalla es el control del Ministerio Público. La mentira nos está gobernando ”, agregó.

Gastos en Despacho presidencial

De acuerdo al Diario Correo, entre enero de 2023 y marzo de este año se han gastado 2,960,719.66 soles en consultores FAG (Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público) en diferentes áreas del Despacho Presidencial, es decir, casi tres millones de soles.

Cabe mencionar que un asesor FAG es un consultor especializado contratado de manera directa, es decir, no pasa por un concurso público.

