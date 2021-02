Continúa el drama de Maité Sanjines, la joven de Huancayo que ha denunciado a su expareja Miguel Poma Rosales, a quien acusa de haber subido sus videos íntimos a páginas para adultos cuando ambos mantenían una relación.

Además, este sujeto compartió el mismo material con personas de su círculo cercano haciéndose pasar por ella. Por esta razón, la joven hizo la denuncia en la Fiscalía de Huancayo por lo presuntos delitos de violación a la intimidad, tráfico ilegal de datos personales y difusión de material audiovisual con contenido sexual.

Modus operandi

La joven descubrió el modus operandi de su novio. Él se hacía pasar por Maité, puesto que tenía acceso a todas sus redes sociales. Le escribía los amigos de Maite sobre su día a día, y luego empezaba a enviarle videos y fotos subidos de tono.

“En Huancayo yo estoy tildada como la chica que vende sus videos. Ahora conozco a alguien y a los pocos días me dice ‘Maité, mándame fotos’. No entiendo, una persona normal no haría tanto daño”, comentó al programa Domingo al Día.

Además, difundió un audio donde le reclama por sus aberrantes actos. “Perdóname (...) no era necesario (que mande esos videos)”, se le escucha decir a su exnovio.

La difusión de sus videos íntimo lo hizo durante los cinco años en los que mantuvieron una relación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a afirmado su apoyo psicológico y legal a la afectada para que pueda seguir con la denuncia.

