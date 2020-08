La periodista Juliana Oxenford volvió a opinar sobre lo ocurrido en una fiesta de Los Olivos, donde murieron 13 personas, 12 mujeres y un hombre en pleno toque de queda y estado de emergencia debido al coronavirus o Covid-19.

Juliana Oxenford indicó que las pérdidas humanas son lamentables pues nadie merece morir, pero se debe tener en cuenta que fueron los occisos los responsables de sus actos, pues ellos decidieron ir a esta fiesta. Además, y sin pelos en la lengua, indicó que el desacato a la autoridad ocurre en todos los distritos.

“Entiendo que hay gente que dice que pensemos en esa madre que está llorando, claro que lo entiendo. Nadie busca la muerte de una persona, pero ocurrió porque un grupo de 120 personas decidió meterse a un local, desacatando todas las normas. Esto pasó en Los Olivos, pero esto pasa a todo nivel, en todos los distritos y en todos los niveles socio-económicos. Todos irresponsables”, señaló en su noticiero.

Juliana Oxenford fue más allá cuando indicaron señalaron que también se hacen reuniones hasta en Asia. “Claro si esto pasa en una casa de 180 metros cuadrados, en Asia, seguramente hay dos o tres vías de salida y nadie va morir, pero igual se reúnen, igual hacen parrilla, igual festejan el quinceañero de la hija y son 20, 40 personas, con orquesta incluida”.

Eso sí, la periodista pidió dejar de seguir culpando a la policía, pues solo habrían cumplido su trabajo y no han usado bombas lacrimógenas. “Cuando se pierde una vida, hay un dolor de por medio, pero no hay que decir que eran unas santas palomas, no comparen esto con Utopía, lo de Utopída fue un genocidio, donde el local brindaba garantías y no había un toque de queda, acá se sabe que estas personas no debían entrar a una fiesta y los organizadores no debían armar una fiesta. ¿Los policías tienen la culpa? Ellos están trabajando de manera valiente, no seamos tan ignorantes”.

