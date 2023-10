Desde niña Katherine Rivas (32) deseaba expresarse a través de los colores. Muestra de ello es que a los 8 años ya lucía con las puntas de sus cabellos de color naranja.

Estudió Ingeniería agroindustrial, luego Publicidad y marketing, pero su destino estaba escrito. “Siempre quise pintar cabellos, para mí es una forma de expresión”, cuenta a OJO. Es así que siguiendo sus sueños abrió su peluquería Pony Crew Studio, especialista en colores fantasía.

¿Cómo nace tu negocio?

Hice un estudio de mercado en Facebook para saber la respuesta a la tendencia colorida. Me di cuenta que a mucha gente le gustaba. Yo tenía nociones de peluquería porque veía trabajar a mi mamá que era estilista. Además, me puse a estudiar colorimetría del cabello. Le pedí a mi mamá que me preste un espacio de su salón ubicado en Los Olivos y el 1 de diciembre del 2015 puse mi estudio.

¿Qué servicios ofreces?

Mi peluquería ahora está en Miraflores. Hacemos todo tipo de mechas de colores, decoloraciones globales, diseños que el cliente desee, mechas y teñidos tradicionales, pero nuestra carta bandera es la aplicación de colores fantasía. Hacemos un trabajo artístico.

Le ponen mucha atención al cliente...

Para nosotros la experiencia del cliente es muy importante. Desde que llega le ofrecemos un locker y tenemos un playlist que puede editar. Le brindamos snacks y agua. Puede traer su computadora y hacer teletrabajo. Son muchas horas en la peluquería, entonces tiene que sentirse a gusto.

¿Cómo marcas la diferencia con otras peluquerías que ofrecen lo mismo?

Con la experiencia. Tenemos ocho años dedicados a este rubro. Sabemos mucho de las técnicas que se pueden usar. El tinte es otro diferenciador, el que usamos dura más meses que el de otros salones. Cuidamos mucho el cabello.

¿Qué productos usas?

Utilizamos tintes veganos que tienen aceites esenciales para que el cabello esté fuerte. Mi esposo Julio fabrica los tintes y en coloración permanente usamos de la marca Küül que no son agresivos. Previamente le hacemos un prueba al cabello del cliente y le decimos si va a llegar al tono o no.

¿Te sientes satisfecha con tu negocio?

Sí. En realidad para mí ya no es un trabajo. Amo ir todos los días a mi peluquería y conversar con las personas, asesorarlas. Eso me llena mucho. Deseamos expandirnos como franquicias en más distritos y provincias del Perú.

FICHA TÉCNICA

Me llamo: Katherine Rivas Gavidia

Tengo: 32 años.

Estudié: Colorimetría.

Centro de Estudios: Instituto de belleza Pivot Point.

Una frase que me gusta: “La vida es muy corta para tener el cabello aburrido”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Hay nichos para todos los emprendedores”.

Busque mi emprendimiento en Instagram: @pony_crew_studio y en TikTok: @ponycrewstudio.