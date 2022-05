​Keiko Fujimori es criticada por polémica foto en hotel

Criticada en redes sociales. La candidata presidencial Keiko Fujimori ha recibido una avalancha de comentarios negativos en Facebook por una fotografía recientemente publicada y que muestra el “detrás” del momento en el que daba su balconazo desde el Hotek Meliá luego de conocer el flash electoral.

En la imagen difundida en Facebook, se observa a Keiko Fujimori desde el balcón, de espaldas y subida a un macetero, pisando las plantitas para saludar y dar un mensaje a los fujimoristas. La imagen ser viralizó rápidamente por el fanpage Candidatos Políticos y por antifujimoristas que critican a la candidata de Fuerza Popular por hacer esto.

La mayoría de usuarios en Facebook se preguntó si Keiko Fujimori acaso no pudo usar otro tipo de soporte para apoyarse y no parándose sobre las plantas. Definitivamente un gesto que no le favorece.

Las críticas se acrecientan debido a que la acción de Keiko Fujimori se dio justamente un 5 de junio, día internacional del medio ambiente. Un comentario indignado en Facebook de la usuaria Patricia Yovero: "Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente y dicen que uno es descrito por sus acciones. ayer, en pleno balconazo, la "señora" fujimori, dejó muy en claro su sentimiento al día. no sorprende, qué se podría esperar de alguien que pactó con mineros ilegales que destruyen nuestra selva a cambio de votos.. y pensar que casi una mitad del Perú la quiere poner a gobernar. increíble. realmente increíble", escribió.

