Terrenos lotizados y viviendas construidas precariamente en suelos no urbanizables es el panorama que se ve en los alrededores de la vía Pasamayito que conecta Comas y San Juan de Lurigancho.

Fotos: Yodashira Pérez/@photo.gec

El arquitecto Daisuke Izumi había advertido de este hecho con fotos de la lotización y una publicidad respecto a la venta de lotes publicados en la red social X.

“Mercado informal del suelo dinamizado por la vía Pasamayito (Comas - SJL) ubicado en suelo no urbanizable según PDM de Lima (Plan de Desarrollo Metropolitano), 60 a 110 soles el metro cuadrado según cercanía a la vía”, escribió el especialista.

Diario OJO recorrió la vía y comprobó que existen un gran número de terrenos divididos en lotes que se ubican en las laderas de los cerros. Asimismo, hay más de un centenar de casas construidas con maderas y calaminas ubicadas en los alrededores de la vía. En varias de ellas hay carteles colgados con anuncios sobre venta de lotes.

ILEGAL

Aldo Facho, arquitecto urbanista, calificó como ilegal la lotización y construcción de casas. “Para que el suelo sea urbanizable tiene que estar en una zona urbanizable, es decir de nulo o bajo riesgo ante, por ejemplo, posibles deslizamientos por lluvias torrenciales. Además, para tener una licencia de construcción se debe garantizar acceso a servicios básicos como agua, desagüe y electricidad que garantizan el hábitat y en estos lugares eso es muy difícil”, explicó el especialista al diario OJO.

Facho reiteró que estas zonas de Pasamayito han sido declaradas no urbanizables por el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040, por lo que no cuentan con la calificación urbanística para ser habilitadas y, por ende, no pueden tener licencia de construcción.

“Lo que estamos viendo en Pasamayito es ilegal. Si la empresa que lotiza tiene las autorizaciones habría que revisarlas, Tiene que haber acciones de la municipalidad metropolitana y los municipios distritales para evitar la lotización ilegal por parte de traficantes de terrenos porque sino están permitiendo que muchos peruanos pongan en riesgo sus vidas”, subrayó.

FRACASO

Facho señala que las construcciones informales traducen en el fondo el fracaso de los programas de vivienda de interés social.

“¿Por qué en el Perú y en Lima, en particular, ha crecido tanto la ocupación informal de suelo?, ¿por qué la gente busca un lote tan precario para vivir? A la gente no le gusta vivir en la cima del cerro. La gente quiere vivir dignamente, pero no tiene cómo acceder una vivienda digna porque su economía es de base informal y los sistemas formales de crédito asociados a Mi Vivienda y Techo Propio exigen cierta formalidad para poder ayudar con la hipoteca”, explicó.

El arquitecto sostiene que el Estado no está respondiendo a la verdadera demanda de vivienda, por lo que la gente termina ocupando informalmente el suelo comprando terrenos no urbanizables con lo que se condenan a toda una vida de precariedad.