Keiko Fujimori se volvió viral en redes sociales tras propalarse un video donde descarta una posible candidatura en caso se apruebe un adelanto de elecciones. Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular se mostró a favor de que se realicen nuevos comicios lo más pronto posible.

“Hoy yo defiendo y creo que nuestro país merece ir a un adelanto de elecciones para salir de esta crisis y, teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo de esperar”, se escucha decir a Fujimori en una reunión privada a la que acudió.

Agregó que una candidatura suya sería malinterpretada por un sector de la política. “Yo no voy a ser un factor más, o una excusa de los rojos, para que me sigan echando la culpa, no señores”, señaló.

No postulará

El 27 de enero, el congresista Nano Guerra (Fuerza Popular) señaló que Keiko Fujimori no piensa postular en las próximas elecciones generales que puedan realizarse a fines del 2023 o en abril del 2024, propuestas que podrían en el Congreso.

“Keiko Fujimori, nuestra lideresa, ha dicho que hasta ahora, y se mantiene en eso, no piensa postular en las nuevas elecciones”, sostuvo el parlamentario fujimorista.

En esa línea, Nano Guerra explicó que, cuando su partido planteó los comicios para este año, Fujimori Higuchi sostuvo: “propongo adelanto de elecciones en las que yo no quiero postular”, decisión que su bancada respeta.