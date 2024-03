Cada vez son más las parejas que prefieren la convivencia, en vez de contraer matrimonio. Así lo demuestran los registros de reconocimiento de unión de hecho de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Durante el año 2023, hubo un total de 4344 inscripciones a nivel nacional, 300 más que en el 2022, mientras que en enero de este 2024 ya figuran 341 parejas convivientes. La tendencia al alza se registra desde el año 2019.

El año pasado Lima, Arequipa y La Libertad reportaron más uniones de hecho, lo que implica la “convivencia libre y voluntaria entre un hombre y una mujer sin impedimento matrimonial”.

En 2024, estas mismas regiones siguieron a la cabeza con 82, 44 y 42, respectivamente. La Sunarp refiere que con el registro los convivientes garantizan el reconocimiento de sus derechos patrimoniales o de propiedad.

¿Cómo perjudica no inscribir la unión de hecho?

Las inscripciones en la Sunarp, de acuerdo al Poder Judicial, no reflejan la cantidad real de convivientes que hay en el Perú, lo que finalmente causa perjuicio.

“Lamentablemente, la no inscripción de la unión de hecho perjudica a las personas porque no pueden obtener una pensión de viudez, alimento, no pueden ir al seguro médico ni pueden heredar”, señaló la jueza especializada en Familia, Lucía Yon Li, en las redes sociales del Poder Judicial .

Agregó que para este trámite se debe tener mínimo 2 años de convivencia y cumplir deberes semejantes al matrimonio: ser fiel, cuidar a la pareja y a los hijos. “En la unión de hecho tienes que demostrar que has convivido”, anotó.