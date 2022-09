Por casos como el de Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú (JPP), acusado por su propio hijo de presunta violencia psicológica y sexual, es que la población muchas veces asiste a las urnas con un signo de interrogación sobre la cabeza. Es tanta la defección que muestra la clase política que la gente, llegado el momento, se pregunta: ¿Por quién diablos voto? Si a esto le sumamos el hecho de que “son los mismos de siempre”, es decir, que no hay una notoria renovación de cuadros en los partidos políticos, el panorama resulta sombrío para el ciudadano a la hora de elegir a sus autoridades. Así las cosas, no queda otra que auscultar a cuatro ojos las listas de postulantes y tratar de dar en el clavo (el mal menor que llaman algunos) tratándose de elecciones municipales y regionales. No llevemos al poder a comechados, avivatos, oportunistas y personas con antecedentes policiales o judiciales. ¿O es mucho pedir?