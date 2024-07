Tras la desastrosa campaña de la selección peruana en la Copa América jugada en Estados Unidos, la peor de las últimas décadas, es hora de ver las cosas con cabeza fría. Lo cierto es que Perú carece de futbolistas de categoría y así no se puede competir. No marcar un solo tanto y apenas lograr un empate sin goles con Chile refleja la realidad del fútbol peruano. Y así, clasificar al Mundial 2026 es imposible, pese a que el número de cupos directos para Sudamérica se amplió a 6 y el séptimo irá al repechaje. El técnico Jorge Fossati no podrá hacer magia si no tiene el principal insumo: buenos futbolistas. No basta tener una defensa sólida si el trabajo en generación de juego y definición es casi nula. Cueva y Guerrero solo están por nombre y a Quispe le queda grande la blanquirroja. Cuando se esperaba que Grimaldo y Reyna se consagren, siguen siendo “promesas”. Queda mucho por hacer en todos los niveles y los clubes deben ser verdaderos semilleros. Si no es así, seguiremos en la cola.