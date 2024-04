Los que quedan de Perú Libre en el Congreso deben tener la cara bien dura como para presentar una moción de vacancia contra la muy cuestionada presidenta Dina Boluarte. La causal es “incapacidad moral permanente”. ¿Qué? Sin duda razones no faltan para apelar a ese motivo. Sin embargo, los “lápices” deberían recordar dos cosas: la primera es que tienen como líder a un delincuente que anda prófugo de la justicia; y la segunda es que fue su agrupación política la que llevó en su plancha presidencial a la actual mandataria, así que calmados nomás, que ellos son los más grandes responsables que la dueña de los Rolex esté en Palacio de Gobierno por sucesión constitucional tras el paso por el cargo del inepto, corrupto y golpista de Pedro Castillo, quizá uno de los peores mandatarios del Perú. Si la señora Boluarte merece ser vacada, tendrá que serlo pero no por iniciativa de Perú Libre, que no tiene autoridad moral para pedir la salida de nadie. Saludos a “Pinturita” y a “Los Dinámicos del Centro”.