En videollamada con el programa Cuarto Poder, el nuevo ministro de salud, Víctor Zamora, respondió si la cuarentena se extenderá y será más de 15 días como hasta ahora ha sido decretado por el presiente de la República, Martín Vizcarra, por la propagación del coronavirus o covid-19.

Zamora indicó que actualmente Lima es el lugar con más casos de coronavirus, situación que puede varias cada día.

“Lo que has dicho es absolutamente certero, no queremos generar alarma ni falsas espectativas. La evaluación es todos los días y el comportamiento de la epidemia es altamente en Lima y luego en las regiones”, acotó.

En ese sentido, dijo que aún no puede asegurar que la cuarentena se extenderá.

“Esperamos nosotros que esto no se siga diseminando. Yo no puedo adelantar, no sería profesional de mi parte. Siento mucho que no tenga una respuesta”, acotó.

DATO

De acuerdo a la reciente encuesta nacional de Iposos, el 95% de la población peruana respalda la medida de aislamiento social obligatoria por 15 días decretada por Martín Vizcarra frente al coronavirus COVID-19. En tanto, un 4% lo desaprueba y el 1% que no precisa, según el sondeo publicado en el diario El Comercio.

El 76% se muestra también de acuerdo en extender la medida de aislamiento social por más tiempo si continúa incrementándose el número de personas afectadas con el coronavirus, el 22% estima que debería terminar de todas maneras y el 2% no precisa.

