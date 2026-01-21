Las altas temperaturas que se vienen registrando en Lima incrementan el riesgo de sufrir golpes de calor, una afección peligrosa que ocurre cuando el cuerpo no logra regular su temperatura.

Especialistas advierten que los síntomas pueden incluir mareos, dolor de cabeza, náuseas, piel enrojecida y, en casos severos, desmayos.

Este riesgo se agrava durante los meses de verano, especialmente cuando hay exposición prolongada al sol y escasa hidratación. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más vulnerables.

En el norte del país se investigan 40 casos de consultas médicas por golpes de calor.

En ese contexto, el Senamhi informó que Lima viene registrando un incremento progresivo de las temperaturas diurnas. En distritos del norte y este de la capital, los termómetros alcanzarán valores cercanos a los 32 grados centígrados.

SENSACIÓN TÉRMICA. Además, la sensación térmica llegó hasta los 33 grados centígrados en zonas como Carabayllo y La Molina. A las 2:00 p.m. del último martes, las estaciones meteorológicas reportaron temperaturas de hasta 31 °C.

Según los especialistas, este comportamiento climático responde a la escasa nubosidad y a la fuerte radiación solar. Distritos como La Molina, Ate, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Carabayllo serán los más afectados por el calor.